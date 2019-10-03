警持布袋彈長槍 民權觀察質疑未用最低武力

民權觀察發言人王浩賢昨表示，觀看警員開槍片段後發現開槍警左手持長槍，相信可發射殺傷力較低的布袋彈或橡膠彈，認為警方要交代為何不用長槍，卻走近示威者實彈射擊，質疑有違使用最低武力原則。

林志偉：符武力指引 倡宵禁令

香港警察隊員佐級協會主席林志偉稱，影片中看到有警務人員在暴動現場鳴槍示警及自衛，認為符合警隊武力使用指引。他提醒同袍執勤時若自身或其他人生命受即時威脅，應當果斷使用合理及適當武力或武器，保護自己及其他人。

林志偉又說，反修例風波至今，警隊一直孤身作戰，形容香港面臨嚴峻時刻，政府未有針對措施，認為行政長官可根據《公安條例》發出宵禁令或根據《緊急情况規例條例》採取措施。

監警會前委員張達明批評，警務處長盧偉聰未做嚴謹調查前公開表示開槍合理合法「很離譜」，又稱盧偉聰既認為涉事警員做法無問題，反映警方不會調查，監警會在此事上失去功能。另一監警會前委員鄭承隆昨表示，開槍警因自己及同袍生命受威脅開槍是「合理合法」，又稱此情况選擇不多，不能射手腳，認為警員清晰知道在做何事。

（反修例風暴）