目擊者：警早拔槍在手 非電光火石決定開槍

持長盾噴霧未用 人數劣勢不撤退

前日下午3時許，示威者與警方在海壩街衝突近半小時，警方拘捕數名示威者後一度後退，約5至6名防暴警退至大河道近鱟地坊。目擊者O先生表示，前線示威者在海壩街路口商量後，決定衝向大河道近鱟地坊的防暴警，「當時雙方（警方及示威者）都見到對方行動」，他形容警方當時雖人數佔下風但無撤退迹象。

擎槍警無目標指嚇 無開槍警告

O先生說，示威者走近警方引發衝突前，開槍警員當時已拔槍在手。O先生形容，該警「無目標地持槍左右指嚇示威者」，並稱該警另一手中有另一支長槍，附近亦有3名持長盾、胡椒噴霧、警棍等武器的防暴警。其後一名防暴警察退後時懷疑失足絆倒，示威者一擁而上，其他防暴警察續以長盾戒備。O先生憶述，持槍警約數十秒後走近失足警員，最終向示威者開槍。O先生沒聽到警員開槍前有口頭警告，當時他距離警員只有4至5米。開槍後其餘3名防暴警察才拔槍。

O先生綜合整個過程，認為該名警員並非在「電光火石」決定開槍，因為示威者未湧上警員已拔槍，形容警員「一開始就已選擇使用佩槍應付」，無考慮過使用警棍或胡椒噴霧。O先生表示，令示威者散去的是「槍聲」，而非有人受槍傷，認為該警員若向天開槍，已可收震攝示威者、保護自己及同袍效果。

（反修例風暴）