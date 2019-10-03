實彈射學生 警：襲警開槍一併查 鄧炳強稱警員生死懸一線 監警倡十‧一衝突納審視

明報記者

警務處長盧偉聰在事發當晚稱開槍「合法合理」，被批做法欠公允。鄧炳強昨在記者會上表示，他認同處長稱開槍做法「合法合理」，又主動回應外界各項質疑（見右表）。他強調當時警員「生死懸於一線」，生命威脅非常大。不過，警方並無交代開槍警員及當日倒地被攻擊警員的傷勢。

對於外界批評盧偉聰未徹查事件便稱警員開槍「合法合理」，難令公眾信服，鄧炳強回應稱，處長根據案發片段也有做理解工作，而當日指揮官有即時初步調查，顯示警員開槍是符合指引及合法。鄧說，警方會再深入調查，刑事調查會查整件事。

讚盡忠職守 開槍警未停職

警察公共關係科總警司謝振中補充說，案件已交新界南總區重案組，一併調查開槍及襲警事件。開槍警員無被停職，謝說，初步調查顯示開槍合理合法，「看不到有什麼原因，一個盡忠職守的警員要停職接受調查」。

行動科高級警司汪威遜表示，當日警員被「暴動人士」追打，被按在地上以致命武器襲擊，包括槌仔、士巴拿、鐵通打頭，以削尖雨傘刺中。他續說，有警員見同事受襲，擎槍戒備，其間有人揮動鐵通，他同時要處理地下的警員，生命威脅極高，故開槍制止。

18歲中槍青年中彈險中心臟，術後情况穩定，昨晚留醫伊利沙伯醫院心胸外科病房。被問事件無人身亡是否僥倖，鄧炳強回應說，不希望任何人受傷，「今次暴徒暫時無生命危險，我們感到……當然不希望有人死亡」。

「打肚打心都符合指引」

警隊槍械訓練是打人體中間最大面積位置，被質疑為何警員瞄準胸口而非腹部，是否欲取人性命。鄧炳強回應稱，「打Centre Mass，不論打肚、打心，都是符合指引」，又說要與開槍警員了解，為何當刻射擊心口。

鄧炳強續稱，「指引絕對不是說要打死他，而是要停止構成威脅，但是否一定不能打死呢？我們亦不能說，在不打死情况下停止其活動，只是警員要用最適當（武力）停止襲擊、『攞我哋命』的情况」。

團體斥「行刑式」開槍

謝振中批無相關知識

開槍警員當時左手持雷明登長槍，為何決定用較高武力的手槍？汪威遜表示，長槍可發射橡膠彈或布袋彈，「要處理一班人，還要有效制停，（長槍）未必是可行的決定」，認為手槍制停示威者效率更高。另外，謝振中表示，留意到有團體發聲明批評警方開槍如「行刑式」，他反問相關團體有何「理據及專業知識」認為警方判斷錯誤。他又批評聲明對有警員倒地及被打隻字不提。

（反修例風暴）