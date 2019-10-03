長沙灣合署重災 荃灣站關兩出口

總商會批嚴重暴力 籲和平對話

香港總商會發聲明強烈譴責前日的嚴重暴力和破壞行為，稱數以千家商店被迫關門，危害數以千計中小企業和普羅市民生計，籲各界對暴力說不，展開和平對話。工業總會斥責破壞行為，商戶遭激進示威者肆意破壞，暴力浪潮持續，打擊本港營商環境。地產建設商會亦發表聲明強烈譴責多區「暴動事件」，事件嚴重破壞社會安寧和法治，挑戰「一國兩制」原則和底線，而商會亦對受傷學生表示深切慰問，祝願早日康復。

續車牌者：接受破壞 不接受殺人

國慶日多區有示威及破壞事件，其中長沙灣政府合署外牆多面玻璃受損，位於地面樓層的深水埗民政諮詢中心變為「露天」，需緊急維修及停止服務。大樓內西九龍普通科門診診所維持正常運作。到政府合署3樓運輸署續車牌的蔡氏夫婦希望，大家應思考示威者破壞公物原因。蔡太稱青年無途徑表達意見，「身為黃絲，我接受破壞，不接受殺人」，批評警察受過專業訓練卻隨便開槍。

運輸署表示，經徹夜搶修，前日受破壞或干擾的交通燈仍有30組待復修，主要分佈於黃大仙、深水埗、油尖旺、沙田及屯門一帶。而荃灣政府合署出入通道受阻及部分設施損毁，位於大樓2樓的勞工處荃灣就業中心需暫停服務至另行通知。

記者昨到港鐵荃灣站觀察，站內運作正常，月台幕門有10塊玻璃疑因破壞已換上嵌板，有職員守在月台位置，位於路面的D出口和E出口貼出告示，稱因設施受破壞而關閉該出口，並拉起橙色膠帶。

竹館料歇半月 優品：從未支持暴力

示威者日前於荃灣破壞多間商店，包括東海堂、優品360等。記者昨午到受破壞的商店觀察，大部分未有營業。其中二陂坊一家遭示威者縱火的聯發麻雀娛樂，股東邱先生表示損失數十萬元，料未來半個月未能營業，惟該竹館昨晚再遭二度破壞。優品360發聲明稱，網上將集團及一眾管理層與「福建黑幫」及「黑社會」掛鈎的指控並不屬實，集團從未曾參與、亦無支持任何暴力行為。

（反修例風暴）