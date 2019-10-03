貸存比率見新高 匯豐調高定存利息吸水

升至2.55厘 高過大多同行

匯豐港元定期優惠最低的起存金額為1萬元，尚玉客戶（開戶要求為780萬元）及卓越理財客戶（開戶要求為100萬元），3個月、6個月和12個月定期利率分別為2.5厘、2.55厘和2.2厘。以存款金額1萬元計算，定存3、6和12個月，可得利息62.5元、127.5元和220元。

另外，運籌理財客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為2.28厘、2.33厘和1.93厘，其他客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為2.21厘、2.26厘和1.86厘。

港元3個月存息趕上美元

投行高盛綜合各本地銀行的港元定存利率，稱3個月存期的年利率中位數已達到兩厘，在過去兩年顯著上升，甚至較美元利率高。事實上，綜合各銀行現時最高的年利率，即使是大行也有最少2.2厘（見表）。

中小型銀行亦有迎戰，招商永隆銀行昨將3個月港元定期利率上調至2.6厘，最低存款額為10萬元。南洋商業銀行昨將12個月港元新資金定期利率上調0.05厘加至2.5厘，最低起存金額為10萬元。現時僅工銀亞洲、富邦、信銀國際及招商永隆較匯豐高。

（反修例風暴）