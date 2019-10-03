貸存比率見新高 匯豐調高定存利息吸水

【明報專訊】8月份銀行港元存款按月下降，同時貸款總額上升，港元貸存比率由7月底的88.9%上升至8月底的90.1%，創2002年以來新高。資金緊張下，8月中起多間中型銀行增加定期存款利息奪取存款，連大型銀行亦需加息應戰。存息戰延至10月，匯豐昨推出新優惠，把港元定期存款年利率最高調升至2.55厘，不但冠絕發鈔行，更較大部分中小型銀行高。
升至2.55厘 高過大多同行
匯豐港元定期優惠最低的起存金額為1萬元，尚玉客戶（開戶要求為780萬元）及卓越理財客戶（開戶要求為100萬元），3個月、6個月和12個月定期利率分別為2.5厘、2.55厘和2.2厘。以存款金額1萬元計算，定存3、6和12個月，可得利息62.5元、127.5元和220元。
另外，運籌理財客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為2.28厘、2.33厘和1.93厘，其他客戶3個月、6個月和12個月港元定期利率分別為2.21厘、2.26厘和1.86厘。
港元3個月存息趕上美元
投行高盛綜合各本地銀行的港元定存利率，稱3個月存期的年利率中位數已達到兩厘，在過去兩年顯著上升，甚至較美元利率高。事實上，綜合各銀行現時最高的年利率，即使是大行也有最少2.2厘（見表）。
中小型銀行亦有迎戰，招商永隆銀行昨將3個月港元定期利率上調至2.6厘，最低存款額為10萬元。南洋商業銀行昨將12個月港元新資金定期利率上調0.05厘加至2.5厘，最低起存金額為10萬元。現時僅工銀亞洲、富邦、信銀國際及招商永隆較匯豐高。