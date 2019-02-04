高盛：港逾300億資金流新加坡 金管局：未見明顯走資

非居民存款星兩月連升5%

金管局本周一公布，8月港元存款按月減少1110.79億元或1.6%至6.84萬億元，為2018年5月以來最大單月跌幅。高盛昨發表報告指出，新加坡銀行體系的外匯存款在8月份急增14%，同時新加坡非本地居民在新加坡銀行體系存款連續兩個月增加約5%，雖然增幅可能是因這些存款基數較低，但亦反映有資金從香港流向新加坡。高盛以過去3個月新加坡境外居民的存款金額變化計算，最多有30億至40億美元（約236億至314億港元）從香港流入新加坡。不過，相對本港6.8萬億港元存款和6530億美元的美元存款而言，仍是小數目。

私銀：離岸戶口申請相當多

恒生銀行（0011）私人銀行及信託服務主管陸庭龍指出，近半年查詢和開立私人銀行戶口有所增加，客戶出現認為資產存放在新加坡或較安全的趨勢，但他們都是為保險計而開戶，實際資金流出沒有比以往加劇。亦有私人銀行界人士稱，近月離岸戶口的開戶申請相當多，以致審批需時達一個月。據了解，本地富豪早已在境外開立不少離岸戶口，主要在歐洲，資產亦已相當分散，近月有轉移資產需求的多是流動資產總值數百萬至一二千萬元的客戶，或是以往以香港作為境外資產根據地的內地客，因此首選地點為較為相近的新加坡

余偉文則表示，港匯保持在7.84，監察市場時亦未見異常活動，見不到明顯資金流出本港。上月港元存款減少，他稱香港是財資市場中心，有資金出入屬正常，而且8月新股集資比7月大減，減少港元需求，不需在意個別月份變化。

分析：倘連續一季流走堪憂

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，港元存款單月下降1.6%不算太明顯，是否出現流走潮未能太早定論。近期港元拆息追近美元拆息，相較其他貨幣息率高，可對存款帶來支持。但若市場擔心社會局勢惡化，資金連續一整季流走，整體存款累計流失3%至5%，便值得擔心。

明報記者

（反修例風暴）