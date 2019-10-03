梁振英促革除中槍生學籍 教協批橫蠻

教協斥梁振英以政治介入學校，在學生受重傷時向校長施加政治壓力，顯示其橫蠻本性，對教育界毫不尊重。教協稱不少校長和老師對此極度憤怒，強調學校最需要空間、時間處理學生情緒，各界不應向學校施壓。

教協教聯同慰問 梁質疑「慰問什麼？」

教育界立法會議員葉建源稱，知道許多學生或情緒激動，籲衝突時要照顧自己，冀學生遠離衝突地方以策安全。教協前晚向受傷學生及學校致以慰問；對此，梁振英發帖指學生襲警是嚴重罪行，質疑教協「慰問什麼？」葉建源回應稱「無惻隱之心，非人也」，斥梁振英連教協慰問亦要禁絕，「其冷血的程度，令人咋舌」。

教聯會對學生遭槍傷表示痛心，致以深切慰問，促教育局協助其所屬學校。該會又稱極力反對學生上街抗爭，擔心他們身陷險境，作出違法行為，前途盡毁，強調約束學生在外行為刻不容緩。

（反修例風暴）