梁振英促革除中槍生學籍 教協批橫蠻

【明報專訊】中五男生前日在警民衝突中遭警察以實彈射中肺部。全國政協副主席、前特首梁振英昨10小時內九度就此事在facebook發帖，稱「被槍傷的是一名暴徒，不是路過的學生」，更去信男生就讀的荃灣公立何傳耀紀念中學，向校長謝潤明稱該學生涉襲警，籲馬上革除其學籍，「如果閣下怕因此引起其他暴徒暴力破壞貴校，請閣下在革除暴徒學籍後馬上宣布辭職」。他另發帖稱「我們等着看，這學生被革除後會有哪家學校接收」。
教協斥梁振英以政治介入學校，在學生受重傷時向校長施加政治壓力，顯示其橫蠻本性，對教育界毫不尊重。教協稱不少校長和老師對此極度憤怒，強調學校最需要空間、時間處理學生情緒，各界不應向學校施壓。
教協教聯同慰問 梁質疑「慰問什麼？」
教育界立法會議員葉建源稱，知道許多學生或情緒激動，籲衝突時要照顧自己，冀學生遠離衝突地方以策安全。教協前晚向受傷學生及學校致以慰問；對此，梁振英發帖指學生襲警是嚴重罪行，質疑教協「慰問什麼？」葉建源回應稱「無惻隱之心，非人也」，斥梁振英連教協慰問亦要禁絕，「其冷血的程度，令人咋舌」。
教聯會對學生遭槍傷表示痛心，致以深切慰問，促教育局協助其所屬學校。該會又稱極力反對學生上街抗爭，擔心他們身陷險境，作出違法行為，前途盡毁，強調約束學生在外行為刻不容緩。