校長拒譴責警開槍 校友斥欠承擔

400人到校聲援 閉門對話不歡而散

昨早7時許，近400名何中校友、學生及市民到校門外集會聲援健仔，部分學生到自修室及操場罷課靜坐，高叫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，又不斷摺紙鶴放在欄杆上，同時在現場募捐支援健仔的醫療費，其間有多名學生聲淚俱下，要由同學攙扶。

校長謝潤明其後步出校門與校友和學生對話，他說事發當日曾與兩名副校長到醫院探望健仔，但因他正做手術未能探望，只能慰問家屬，稍後會再往探望；而校方已啟動危機處理小組，由教育心理學家、校內教師及社工輔導情緒困擾的學生，提供協助。被問及對警方開槍的看法，謝未有正面回應，僅稱「了解吓」，在場校友即怒斥校長不願回應。校方隨即安排約50名校友進校內與校長閉門對話。

會面不足1小時，眾校友集體離場抗議。校友鄧先生說，校方在會面中稱「不談政治」，但一名何姓副校長卻不斷以父母比喻政府和人民的關係，在場校友均認為浪費時間，因此離場，形容會面是不愉快地結束。

校長稱沒看中槍片段 說「了解吓」

另一校友霍先生說，謝校長一直只稱關心同學，但於會上承認從未看過健仔中槍的片段，又拒絕譴責警方開槍，甚至未肯呼籲警方克制及使用最低武力，令校友感憤怒和失望。他說學校一直教導學生要有良知和責任感，並教導學生分辨是非，是次事件卻反映校方其身不正，「我無諗過謝潤明校長係一個咁無承擔嘅人，我覺得畀佢枉教咗」。

校友傅先生亦稱，何副校長於會上不斷把內地與香港關係比喻為母子，說即使兒子與自己意見相左，亦不會破壞家中物品，其言論隨即被多名修讀政治學的校友批評有邏輯謬誤，何之後改稱不談政治和法律對錯，一直拒評論警方被指濫暴的問題。

教師發信稱全力支援不離棄

另外，何傳耀紀念中學校友會facebook群組轉載一封「一群荃灣公立何傳耀紀念中學老師的信」，信中稱中槍事件令「全校師生深感震驚、痛心和擔憂」，老師心情極為沉重，但「願意與學生同行，全力支援受傷的同學。在這個艱難的時刻，我們絕不會離棄同學」。

（反修例風暴）