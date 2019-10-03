多校中學生緊急罷課 聲援中槍男生 英華響應人數破紀錄 眾志民陣擬行動

中大教大今罷課 聲援「義士」譴責警

學生行動持續，中文大學學生會今發起「聲援義士、毋忘銘志」罷課集會及遊行，聲援過去3個月被捕的中大「義士」；教育大學學生今日亦有罷課集會，譴責警方濫權日益嚴重。

民陣召集人岑子杰說，將會就10月1日警察用實彈射學生發起行動，惟警方很大機率不批准民陣所發起的遊行及集會，因此會與其他組織協調，合作籌備行動。至於反修例運動未來走向，岑說最令人擔心的是警方武力升級，而「一哥」盧偉聰在未清楚事情始末便說開槍「合情合理」，顯示政府高層縱容警隊，「非常恐怖」；然而昨午中環有快閃遊行，參加者眾多，顯示香港人不會害怕。岑子杰感嘆特首林鄭月娥「何必對年輕人如此殘忍」，強調運動會如何發展下去，決定權在特首手上，促請她回應市民訴求。

教局堅決反對 籲和平理性表達

「中學生罷課籌備平台」周一（9月30日）曾發起罷課集會，前晚再急召學生再次罷課，聲援中槍學生曾志健。眾志副主席鄭家朗稱，學生的行動從來不是任何人所煽動而成，「是看政府的態度、多願意去回應五大訴求」。他說未來會繼續有各類行動，不限於罷課，而平台早前已呼籲學生下周四（10日）公益金便服日穿黑衣。

教育局重申堅決反對任何形式的罷課，因會影響學校正常運作和剝奪學生正常學習機會，甚至牽動情緒，衍生壓力，破壞校園和諧，籲同學以和平、理性和合乎學校規定的方式表達。

6中學關注組：逾400人罷課 過半赴法院聲援

6間中學包括莊啟程預科書院、中華基督教會銘基書院等的學生反修例關注組昨日發起罷課，關注組代表曾同學說，對警方用實彈射中學生感憤怒及失望，認為警方可用橡膠子彈、胡椒球等，不明白為何要用實彈。他說有逾400人參與罷課，當中約250名學生到西九龍裁判法院大樓聲援96名被控暴動的被告。

校長會料日後多快閃

英華書院反修例運動關注組稱約200人響應緊急呼籲罷課，為反修例風波以來最多的一次，他們在籃球場寫標語及叫口號。關注組稱未來會繼續「突發罷課」，以及在學校陸運會、歌唱比賽等大型活動表達訴求。

中學校長會主席鄧振強稱，昨日中學生急發起「快閃」活動，因事態發展緊急，回應中槍事件，故大多事前未有知會校方。他稱社會基本上不平靜，學生心情躁動，當遇上突發事件，參加行動的學生人數亦隨之增多。他說預示校園短期內難以恢復未有修例風波前平靜，猶幸大多行動仍保持和平理性，校內沒發生不愉快衝突，學校需保持機動應付突發事件。

明報記者

（反修例風暴）