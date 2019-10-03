律師：中彈印尼女記者 右眼永久失明

稱有證據橡膠彈所傷

已去信警促刑事調查

Indah的代表律師韋智達昨晚稱，醫生經診治後告知，Indah的右眼將永久失明，其瞳孔因外力衝擊破裂，永久損傷程度有待Indah接受手術後評估。韋智達稱，收到第三方證據顯示，射中Indah的是橡膠子彈而非布袋彈。

韋智達向本報補充，新聞稿中「失明」的意思是根據世衛定義，在最佳矯正下，視力低於3/60或視野縮窄至10度以下。他續說，Indah左眼亦有輕微的短暫受損，已去信警方要求展開刑事調查，未收到實質報告。有眼科醫生解釋，3/60即正常視力者在60呎距離能看見的物件，但患者需在3呎內才能看見，代表其視力約剩5%；若撞擊造成視覺神經、黃斑點受損，有可能致永久視覺損害。

眼科專科醫生冼佩儀解釋，瞳孔縮小或放大能調節進入眼球的光線，如果單是瞳孔受損，能施手術修補或植入人造瞳孔取代，但外力創傷可致有大量血管的瞳孔出血，嚴重出血可致眼壓上升，要施手術清除，清除後才能檢查外力撞擊是否有導致視網膜、晶體、玻璃體、視覺神經等受損，評估對視力的影響，視乎程度和範圍後再決定治療方向。

本報向警方查詢射擊Indah的理由是蓄意或是錯誤射擊、是否有人為失誤、會如何調查、會否賠償、會否考慮調整武力使用，至截稿前未回覆。

（反修例風暴）