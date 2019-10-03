8區集會聲援中槍男生 示威者新界警總外擲汽油彈

「水攻」黃大仙站 荃灣破壞商舖

網民發起昨晚在荃灣、沙田、銅鑼灣、深水埗、黃大仙、將軍澳、屯門及大埔至少8區集會，其中荃灣沙嘴道遊樂場的集會，參與者8時已坐滿足球場，地上有人以紙鶴砌出「香港人加油」字樣。現場有人說「你個肺喺邊？左邊膊頭」，呼籲群眾將手放在左方心口，又高叫「健仔加油」。

至晚上約9時14分，有集會者行出馬路，在沙嘴道拆毁鐵欄並設路障，又呼籲場內群眾「一齊出嚟行」。一批人之後沿青山公路到大窩口新界南總區警察總部外，有黑衣者縱火，防暴警察用多枚催淚彈驅趕人群，消防其後到場撲火。

一批示威者之後到二陂坊的「聯發麻雀娛樂」，破壞其鐵閘及閉路電視，並到沙嘴道的中國移動及中國建設銀行分行，破壞其鐵閘及燈；有示威者到大陂坊破壞一遊戲機中心的鐵閘。約晚上11時示威者陸續散去。

在黃大仙，有示威者以水馬及鐵馬等堵塞龍翔道，有人扭開消防水龍頭，讓水柱噴射入黃大仙站C1出口。在沙田站，有人以槌仔破壞入閘機；屯門有示威者破壞V city商場的Starbucks。有人深夜走入大圍站內破壞設施，大批防暴警到場戒備，其後小量示威者仍在站外，警方今晨採拘捕行動，至少一名青年被帶上警車，並曾發射最少兩發海綿彈。

（反修例風暴）