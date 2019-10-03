民權觀察：水炮車屬致命武器 林卓廷：外國有致死致盲個案

立法會保安事務委員會委員林卓廷稱，外國有不少水炮車導致死亡、瞎眼的個案，從早前警方試射水炮車情况可見，水柱相隔20至30米仍可「打郁」一個重達近200磅模型，反映了其殺傷力，將之列為低殺傷力武器並不合理。

韓警年前被控誤殺

翻查資料，2015年韓國首爾一場示威，69歲農民白南基遭警方以水炮車射中後腦重傷，昏迷多個月後離世。韓國警方其後公開水炮車操作守則，列明禁止射向胸口以上部位，時任首爾警察廳長在內的4名涉案警察，2017年則被控誤殺。

民權觀察成員王浩賢說，水炮車如以最高水壓射向頭部，屬致命級別武器。然而，他認為將水炮車置入《手冊》中的武力選項意義不大，因水炮車非警員人人可以使用，使用期間亦須向個別經受訓人士詢問意見，從而決定使用多大水壓，因此較接近是警方戰術部署的一種。

王浩賢續指出，純粹將水炮車列為低殺傷力武器是過於籠統，當中未有細緻劃分什麼情况下使用水炮車方為恰當。他提出，「如有市民參與一個和平但非法的集會，警方能否以驅散人群為由出動水炮車？」他認為，警方應就水炮車的使用另立一套武力指引，詳列在什麼程度下的暴力攻擊可以使用水炮車。他觀察近日多場衝突，警方數度在沒有衝突的場合下，為了徹底驅散人群而使用水炮車，認為與《手冊》所列指引有落差。

（反修例風暴）