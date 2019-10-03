警棍橡膠彈水炮車同列低殺傷力 武力指引今年修訂 「致命攻擊」定義改

明報記者 陳冬綾

警：守則嚴謹 為合法完成任務最低武力

該新版《手冊》剛於9月30日晚發出。

警方回覆查詢時稱，有關武力使用的指引涉及行動細節，若被公開可能影響警隊正常及有效運作，以及警方防止罪案的工作，故不適宜公開；警方有嚴謹的用武守則，所使用的武力是為了完成合法任務而須使用的相應最低武力。

昔「中級武器」警棍應對暴力攻擊

今列多種「低殺傷力武器」可用

《手冊》列出警員面對不同程度對抗時可使用的6個武力層級（見圖）。今年修訂的《手冊》列明，警員面對「頑強對抗」及「暴力攻擊」時，均可使用包括胡椒彈、催淚彈等的催淚劑裝置。根據舊有版本，警員面對暴力攻擊時可使用「中級武器」警棍應對；新版本中，「中級武器」不見了，變為 「低殺傷力武器」，而伸縮警棍、橡膠彈、布袋彈、俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車同列此類。

《手冊》列明面對「致命武力攻擊」時可使用槍械，新版本中，致命武力攻擊的定義為「以毆打行動引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」，與舊指引的「以毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷」不同。警方使用的武力亦由「建議的方法」改成「武力使用的選擇」，並附備註稱只供參考，警員可根據實况及警察通例判斷何謂合理的武力程度。而警方可使用比對方高一個層次武力的原則無變。

民權觀察：失分層原意 令警員誤解殺傷力

民權觀察成員王浩賢認為，新版《手冊》將警棍、橡膠子彈、布袋彈、水炮車等武器置於同一武力層級是太籠統、分類不夠細緻，令人難以判斷警方使用武力時是否合乎比例。他說，警方購入各類武器，是為了建立不同武力級別，避免用過分武力處理事件；而橡膠子彈、胡椒噴劑與警棍的武力有所不同，歸於同一類易令警員混淆，誤以為各武器武力相等，失去分層級的原意。他認為，新版指引會令警員誤以為遇到暴力攻擊時，使用所有武器均是合理；當警員過度用武，便會變得難以追究。

新版《手冊》以「低殺傷力武器」取代「中級武器」，王認為相關字眼會令警員誤解武器的殺傷力，強調任何武器使用不當，如射向頭部或上胸位置均可致命，使用「低致命性」字眼較理想。

林卓廷：開槍門檻降

立法會保安事務委員會委員林卓廷說，舊版《手冊》以「以毆打行動意圖引致他人死亡」界定「致命武力」攻擊，當中警員須有充分證據，才能證明對抗者是有意圖引致他人死亡；現被改為「相當可能引致他人死亡」，警員演繹空間被擴大，導致開槍門檻降低；而水炮車、橡膠彈非低殺傷力武器，新版《手冊》會為前線警員帶來錯誤信息。

前監警委員：新版較清晰 列明級別免「拗撬」

監警會前委員鄭承隆認為，新版《手冊》較清晰，有見近日警民衝突頻繁，列明各武器級別可免「拗撬」，日後監警會處理投訴時，亦更易判斷警員是否合法用武、施壓是否恰當；現列出多項武器供警員選擇，可減低警方控制場面時對對抗者造成的傷害，「有選擇下，便不會一開始就用最高武力」。他認為新版《手冊》下警員開槍彈性較闊，但強調警員用武時，必須根據《警察通例》使用最低程度武力，並於達到目的後立即停止使用的原則。

（反修例風暴）

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