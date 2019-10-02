社民連遊行遇愛國者施襲 紙棺被毁

社民連一行約20人昨帶同紙製「棺材」，由灣仔家計會起步打算遊行往金紫荊廣場，惟出發前被數十人包圍，他們部分人揮國旗及唱國歌，之後打開雨傘企圖阻礙遊行，又襲擊社民連一方，將紙棺弄毁。

警噴椒隔開雙方 帶走施襲一方兩人

大批防暴警察其後到場，向遊行隊伍施放胡椒噴霧並隔開雙方，社民連主席吳文遠及兩名警員「中椒」。警員及後帶走施襲一方的兩人，並護送社民連起步遊行。遊行隊伍不斷高叫「屠夫政權，遺臭萬年」等口號，當抵達會展對開，「長毛」梁國雄宣讀聲明，並將3張標語及信件燒毁，之後隊伍陸續散去。

吳文遠稱，日前古思堯及曾健成的辦公室曾被多名惡漢闖入「搵棺材」。梁國雄稱遊行目的是為關注六四死難者，稱「來遊行，唔係來打交」，批評施襲者「無恥」。

另外，數十名守護香港大聯盟成員昨早在中環愛丁堡廣場拉起巨型國旗和唱歌，召集人黃英豪稱看見國旗和區旗升起心情激動，認為市民表達訴求時，於國慶這個大日子不要作違法、暴力及污損國旗行為。

（反修例風暴）