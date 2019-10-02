國慶酒會致辭 稱示威令經濟雪上加霜 張建宗：對話最大誠意 泛民：廢話

昨日的國慶酒會，中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員謝鋒、駐港解放軍部隊司令員陳道祥少將、終審法院常任法官李義等都有上台主禮。

張：市民迫切想走出困局

張建宗致辭時稱，社會出現了不穩定情况，部分激進示威者持續而不斷升級的暴力行動，包括非法集結、違法堵路、投擲汽油彈、到處縱火、襲擊其他市民，不僅嚴重破壞社會秩序，亦衝擊香港法治，影響市民安全和正常生活，令正面對下行壓力的本地經濟雪上加霜。他說，廣大市民對陌生的香港感震驚及傷心，迫切期望盡快走出目前困局，而特區政府展示了最大誠意，成立對話辦事處，展開對話工作，希望以溝通化解分歧，第一場「社區對話」上，特首及官員細心聆聽了市民的不同意見。

他強調，「暴力行為和對抗態度絕對不是解決問題的方法」，當前尖銳社會矛盾比過去更需要所有港人精誠團結、和衷共濟、求同存異，才能讓社會恢復秩序及活力。他又提到，特首正積極籌備立法會復會後任內第3份《施政報告》，藉此展示特區政府管治決心。

陳淑莊：政府沒行動 對話僅「交功課」

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊稱，解鈴還須繫鈴人，權在政府手上，希望政府重新評估如何回應四大訴求。她認為市民已清楚表達訴求，對話後會觀察政府的行動是否有心解決問題，但對話未夠一周，就傳出政府要訂立「反蒙面法」、取消區議會選舉等，加上昨日情况，「一次兩次政府都空手來到，沒有行動，市民會知道所謂對話，政府只是為了幫自己交功課」。

議會陣線區諾軒說，表面對話不能解決問題，只有政府真正面對問題，才能令社會復和、止暴制亂。他驚訝張建宗敢在國慶酒會提及當下社會問題，但大家都知道張的說話都是重複的廢話，張聲稱政府已展示誠意都是公關，不能解決問題。

明報記者

（反修例風暴）