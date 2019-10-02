社區對話成效…… 泛民：林鄭聽完就算 建制：昨少數人示威

譚文豪：警隊轉頭就暴力拉人

公民黨立法會議員譚文豪認為，特首林鄭月娥在社區對話中沒回應市民提出包括成立獨立調查委員會等訴求，形容對話「完全無用」。他又表示，警隊於對話後繼續被指「濫權濫暴」，激起更大民怨，於昨日國慶日與政府「決戰」。

他說無法想像警察近距離向示威者開槍，相信事件會令市民愈加仇恨警隊，日後示威衝突或會愈演愈烈，「（特首）叫市民對話，但警隊轉頭就暴力拉人，如何取得市民信任？」

他又批評特首棄自己管治地方不顧，堅持赴京「獻媚」，「我沒見過有地區首長不顧本地動盪，堅持外訪」。

陳健波：政府要找背後推動示威的人洽談

建制派立法會議員陳健波表示，政府願意與市民溝通是好事，相信會有人接受社區對話，但昨日衝擊的示威者，顯然不認同對話成效，「（政府）踏出善意一步，你（示威者）不接受，都無辦法」。

他認為昨日參與示威的人屬少數，若要社會回復和平、穩定，政府要找到「背後推動示威的人」洽談，並以更長的時間與市民溝通，才會有成效。

蔡子強：對話兩三次無果 巿民更生氣

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，社區對話至今成效有限，勇武派示威者肯定「不收貨」；「和理非」則繼續期望特首會真正回應市民意見，包括成立獨立調查委員會，「如果再對話兩三次後，政府都無回應市民訴求，市民便會更生氣」。

（反修例風暴）