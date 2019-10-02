港島「非法遊行」 10萬和理非爭五訴求 民主派元老級發起 願承擔法律風險

民主派前立法會議員何俊仁、李卓人、梁國雄、楊森，以及民陣副召集人陳皓桓昨承接民陣被否決的遊行路線，以個人身分發起遊行。昨午1時起，大批身穿黑衣的市民陸續前往維園附近「個人遊」，灣仔修頓球場4個看台亦坐滿市民，不時高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，亦有市民自製「連儂牆」橫額。

李卓人梁國雄楊森等持橫額領頭

遊行隊頭下午1時15分由銅鑼灣東角道起步，由李卓人、梁國雄及楊森等手持「結束專政，還政於民」橫額出發，沿軒尼詩道遊行至中環遮打道。李卓人表示，要以遊行控訴中共剝奪港人民主權利，縮窄香港的自由空間。梁國雄稱昨日香港已進入「半戒嚴」狀態，明顯壓制港人遊行自由。

參與遊行的市民沿路高叫口號，亦有人撒溪錢及手持聯合國會旗。遊行隊頭下午1時45分左右到達灣仔站後，在修頓球場的市民匯合遊行隊伍，往中環方向前進，隊伍抵達金鐘附近後，有人走上連接太古廣場和金鐘廊的天橋，拆走國慶標語。

隊頭於下午近3時到達終點中環遮打道，陳皓桓呼籲參與者「流水式」散去，並以民陣過往舉辦遊行的經驗，估計有10多萬人參與。

昨日遊行途經的多個港鐵站都已封站，有示威者不滿港鐵做法，在多個港鐵站口堆放雜物、倒洗潔精水及打爛出口。

明報記者

（反修例風暴）