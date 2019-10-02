國慶賽馬入場跌四成 禁帶國旗頭盔激光筆

無開幕禮 高官不出席

馬會有102間場外投注站，其中26間昨日暫停服務，有15間則提早在下午6時暫停服務。全日投注總額輕微跌2.1%，但仍是2015年國慶日賽馬以來第二高（見表）。年度盛事國慶賽馬日今年不設開幕儀式、警察銀樂隊表演，亦無政府高官出席。而在中午賽前奏國歌環節，有身穿黑衣市民在國歌奏畢後，高呼「光復香港，時代革命」。

馬會昨日加強安檢，公眾不可攜防毒面罩、頭盔及激光筆入場，較大型旗幟標語都以阻擋其他觀眾視線為由，不准帶入場。Michael（化名）帶大型國旗進場被拒，他說，想在場內揮國旗，以示熱愛祖國，過去也曾帶國旗進場，昨日是首次被拒。他稱，明白近日「舉國旗」行為較敏感，雖然有感馬會做法不好，但會體諒，最後他改到馬場外揮國旗。

另有市民攜同紙牌及水槍入場亦被拒，有保安指出，即使丟棄有關物品，亦不能進場。進場馬迷蘇先生表示，相信馬會能開場就一定有安全措施，不介意其他人舉橫額或在唱國歌時叫口號，會尊重他人意見，如有人爭執會避開。

（反修例風暴）