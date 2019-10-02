9．29遊行96人控暴動 最小14歲

警方前日稱，9月29日共拘捕146人，昨日公布就金鐘一帶事件，暫控80男16女各一項「參與暴動」罪，年齡介乎14至46歲；另控一名50歲女子襲警。案件今早將於西九龍裁判法院提堂。翻查資料，2016年旺角大衝突首批有36人被控暴動、7月28日上環衝突則有44人被控暴動。

大律師質疑兩日落案太倉卒

法律界選委、大律師黃宇逸稱，警方短時間內落案控告多人參與暴動或太倉卒，他稱上環44人被控暴動一案亦一再押後審訊，法庭亦有質疑為何急於控告；黃宇逸估計，警方或冀帶出信息，令人不敢參與示威；二來落案控告暴動，可要求法庭頒下沒收旅遊證件的保釋條件。

本身為大律師的立法會議員楊岳橋質疑，警方有否信心掌握充分證據、律政司是否認為有合理定罪機會，「抑或是（警方）報復心態延續？不理三七二十一都刑事處理，將球交予律政司及法庭」。特首林鄭月娥早前舉辦「社區對話」，楊岳橋稱對話毫無寸進，現時更任由警隊肆虐，對當下局面是「以火救火」，「（政府）一是無能，一是無心，無能管理警隊，或是無心解決問題」。

主力協助反修例風波被捕者的「612人道支援基金」昨日發帖文，承諾今早提堂時將到場協助，支援各人法律費用，如有需要會借出保釋金，亦可轉介後續醫療、情緒支援，以及支援有關費用。

此外，藝人王宗堯昨被控「進入或逗留在會議廳範圍」（詳見C1）。香港眾志常委羅冠聰昨表示，王宗堯被警方扣留36小時後，獲高院頒出人身保護令，昨晚7時50分已獲釋。曾申請反修例遊行的劉頴匡亦稱，昨晚8時許獲保釋，他稱涉7月1日串謀摧毁或破壞財產，以及進入會議廳。

警方昨表示，早前拘捕5名男子，其中兩名分別姓馬（30歲）及姓王（40歲），各被控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，明早在東區裁判法院提堂，其餘被捕男子已獲准保釋候查，10月下旬須向警方報到。據悉，該名王姓男子為王宗堯。

（反修例風暴）