銅鑼灣地舖十室九關 開舖藥房：做示威者生意

記者於昨午2時到銅鑼灣觀察，大型商場如皇室堡、崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均已關門。遊客旺區如東角道、時代廣場等大部分只有黑衣人逗留，其中由東角道至波斯富街的駱克道，逾50間地舖只有12間照常營業，包括藥房、電子用品店等。

百德新街的12間地舖昨午亦只得3間營業，包括一間藥房，其職員表示過去遊行均有營業，有警察出現才關門。其店面擺放大量口罩、退熱貼的「遊行用品」，職員表示「今（昨）日主要做示威者生意」；他直言早已預料十一黃金周生意大跌，但「大是大非時期沒有辦法」。

稱黃背心更暴力 法遊客不憂安全

法國旅客Bernard在港短暫停留兩天，他表示昨午才知道香港有大型遊行，當時遊行仍然是「和理非」，他說比起法國黃背心運動的示威者有多處破壞，「香港遊行不算暴力」，故不擔心個人安全。

韓國旅客Meyun Kim昨午在銅鑼灣逛街，由於交通受示威影響無法返回佐敦的酒店。她表示看見有示威場面「有少許不舒服」，但強調比起港人爭取自由，自己的不方便並不重要。

（反修例風暴）