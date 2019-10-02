40商場關閉 訪港客跌一成

根據入境處數字，9月29、30日兩日有77.5萬多人次入境，較去年同期的86.7萬多人次減少約10%，其中經紅磡及中國客運碼頭入境的遊客跌幅較顯著，分別減少52%及57%。

因應多區示威，前晚至昨午全港最少逾40個大型商場先後宣布關閉，包括希慎旗下全部9個位於銅鑼灣的商場、恆隆旗下6個商場、新鴻基旗下11個主要商場、新世界與信和旗下在示威區的商場亦告關閉。康樂及文化事務署昨亦提早關閉多個康樂設施，包括多個大會堂、圖書館等。衛生署上午關閉屯門美沙酮診所，其他美沙酮診所部分在中午提早關閉，醫管局轄下位於荃灣的戴麟趾夫人普通科門診也提早關閉。

旺區酒店兩成預訂率 房租跌七成

旅遊界立法會議員姚思榮表示，過往黃金周接待較多臨時決定來港的自由行遊客，因此今次影響酒店業較多，以往3、4星酒店房價要逾千元，今年跌了七成，酒店的整體預訂率只有四五成，灣仔、尖沙嘴等旺區只有兩至三成，與過往逾九成預訂相差很遠。他又說，旅行團數目由以往百多團減少至數團，他形容是「插水式下跌」。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界已預料昨日生意會受影響，因此不少餐廳、零售店沒有開門營業，與去年同期比較，業界推斷整體生意減少一半以上，示威區的生意更減少七至八成。他表示，昨日封閉多個港鐵站，亦影響跨區消費，而部分當區大眾化的酒樓食肆，則所受影響應相對輕微。

（反修例風暴）