港鐵47車站關閉 荃灣線馬鐵停駛 20站受損報警 服務今未必恢復

30路段封閉 九巴200條線暫停

運輸署資料顯示，全港逾30個路段因應昨日情况遭阻塞或封閉，包括龍翔道近黃大仙中心、彌敦道南行近亞皆老街等。九巴則有逾200條路線暫停服務。

林卓廷批提早關站阻撓市民上街

民主黨立法會議員林卓廷批評，港鐵昨日在示威集會前已關閉11個車站，是配合政府阻撓市民上街表達政治訴求，更影響百萬計乘客交通，無視公共運輸系統的社會責任，必然令民憤惡化及抗議活動遍地開花。

示威者昨在多區與警方爆發激烈衝突，當中港鐵在昨日最先關閉金鐘、灣仔及太子3個車站，至昨早11時，港鐵再關閉多8個車站，包括荃灣、深水埗、黃大仙、沙田、銅鑼灣站等。由昨午起至晚上11時，由於衝突「遍地開花」，港鐵無間斷封閉沿線車站，其中荃灣線於昨午4時宣布全線停駛，只有荔景、美孚及中環站因涉及其他鐵路線而仍然開放；馬鞍山線亦於晚上約7時全線停駛。機場快線亦因應政府及機管局要求，昨午2時起只來往香港站及機場站，不停九龍、青衣及博覽館站。

截至昨晚11時，港鐵資料顯示合共有47個重鐵車站需要關閉，佔港鐵整體94個的重鐵車站一半。港鐵稱，封站安排是經過仔細的風險評估，考慮到乘客及員工安全所作。運輸及房屋局長陳帆昨表示港鐵的安排合適。

衝突期間多個鐵路站遭波及受到嚴重破壞。港鐵表示，昨日的公眾活動中，超過20個港鐵站設施被示威者蓄意破壞及縱火，其中11個重鐵車站包括荃灣、深水埗、油麻地、中環、灣仔站、銅鑼灣等均有設施被縱火；而西鐵線兆康至屯門站之間一段路軌、深水埗站一部升降機、以及荃灣車廠大門保安控制室亦被投擲燃燒彈。

港鐵續稱，暴力示威者強行進入已關閉的荃灣站，毁壞停泊在月台的列車，向路軌投擲燃燒彈，並破壞售票機、出入閘機、閉路電視鏡頭等；而輕鐵市中心站員工休息室內的設施，亦被搬出並棄置於路軌上。東鐵線九龍塘站附近路軌被惡意投擲雜物；而未啟用的沙中線宋皇臺站出入口亦受破壞。

港鐵強烈譴責示威者在鐵路設施縱火及暴力破壞，批評是危害乘客及員工安全，並已報警處理。

明報記者

（反修例風暴）