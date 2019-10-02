女示威者被制服 警拖樓梯口掌摑

網媒「立場新聞」影片顯示，警方昨午驅散屯門大會堂附近的示威者時，將一名已被制服的長髮女示威者拖行至樓梯口，至少4名警員將她圍住，其中一名手持疑為胡椒噴霧及警棍的警員掌摑該女子至少一巴，她狀甚痛楚，雙手掩面，另一警員此時捉住打人警員的手臂。

在旁錄影的記者剛說出「市民掌摑……」，已有持盾牌及錄影機的警員推開記者，有警員呼喝記者，稱記者阻礙警員工作，要求離開，「係咪搶犯呀？」記者反駁自己正在採訪，惟警員並未讓開，更以粗言辱罵，「×你老×，×你咪×你囉，使擇日子呀？戇×㗎？」

催淚彈破窗入民居 一家攜女嬰疏散

尖沙嘴警署對面均樂大廈昨有民居的玻璃窗被警方發射的催淚彈射爆，催淚煙攻入室內，當時印度裔Mustafa Kassim一家正在家中，包括僅3個月大的女嬰。Kassim說，女兒當時驚慌嚎哭，一家人疏散到樓下暫避。他批評警方不應往高處發射催淚彈，不明白為何安在家中，沒有示威亦會受襲擊，形容警方行為「horrible」。大廈管理員替Kassim報警，他說警方在大半小時內都沒接電話，「如果3個月大女嬰有什麼事，他們（警方）於心何忍？」

此外，《蘋果日報》影片顯示，警方在中環干諾道中向金鐘推進時，有警員以盾牌推撞記者，要求記者走上行人路，亦有警員稱記者是「黑記」，阻礙警方工作，「行人路呀，聾㗎？」

（反修例風暴）