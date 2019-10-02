警重兵護西環 示威者毁多區中資機構

由民陣和多名立法會前議員號召的港島遊行昨午2時半結束後，部分示威者繼續往西環推進，過百防暴警察及兩架水炮車在近正街的干諾道西和德輔道西戒備。記者所見，雙方一度相隔約百米，警方警告示威者離開，「否則後果自負」。示威者其後折返中環方向散去。

昨午5時許，約40名便衣警及防暴警察在德輔道西追截一名男子，他跑入西源里被截停，搜查後獲放行。該姓徐男子，從事工程界，當時身穿白衣，他自稱住在西區，見到警方在附近搜查10名黑衣人，他望着警員也被截停，他稱搜查期間警員恐嚇他「唔好畀我搜到你有攻擊性武器，塔你返去」。

中旅社遭噴漆毁鐵閘 習畫像被擲蛋

市民昨日亦在最少6區遊行，不少示威者沿路撒溪錢，高呼「沒有國慶，只有國殤」。在荃灣，有人走到大河道天橋底的小熊維尼頭像前上香，又有穿黑衣者帶着三炷香從沙嘴道遊樂場出發行，沿途大叫「共匪收嘢呀」，抵達荃灣中旅社後在門外三鞠躬、撒溪錢及焚燒衣紙，之後有人在中旅社招牌噴漆，拆毁鐵閘，擊碎店內玻璃，破壞店內設備。示威者之後又到旁邊的中國銀行分行撒溪錢和燒衣紙，並在玻璃上噴漆。入夜後，有示威者在區內大肆破壞商店，包括美心皇宮、優品360、中國移動、名創優品等，部分商店屬中資。

至於在灣仔及銅鑼灣，有示威者將自備的共產黨黨旗放在地上踐踏及倒上麵粉，又焚燒國旗和自製的共產黨旗；有人在修頓球場外貼出一幅習近平大型畫像，路過示威者向畫像擲雞蛋和撒溪錢，蛋漿四濺。另外，旺角中旅社大閘亦被噴黑漆和掟垃圾桶；彌敦道中國銀行及中國建設銀行（亞洲）門口玻璃亦被破壞。

（反修例風暴）