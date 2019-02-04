國慶前搜捕51人 檢200汽油彈材料 查灣仔住宅 兩男危坐簷篷消防游繩救回

商罪科O記毒品科搜48處所

兩名男子危坐簷篷時引來數十名市民圍觀，詢問兩人名字，並勸他們別做傻事，要「煲底相見」，又呼喊警方是「殺人兇手」。消防接報到場張開氣墊，約兩小時後，消防從樓上游繩而下將兩人救入屋，再送院檢查。警方調查期間一度懷疑屋內有爆炸品，爆炸品處理課人員到場調查，約一小時後離開。

商業罪案調查科警司洪毅稱，警方根據線報追蹤至駱克道245號一住宅單位，前晚10時40分持搜查令上門破門調查，發現屋內存放大批可供製作汽油彈的物料及工具，包括30個裝有鐵釘的玻璃樽、鋁粉、鎂粉、天拿水、白電油及洗衣粉，屋內一名學生當場被捕，另一名學生及一名文員爬出窗外簷篷危坐，3人涉嫌藏有攻擊性武器被捕。警員其後再於大廈大堂，以涉嫌串謀製造攻擊性武器拘捕一名設計師及一名商人。

銅鑼灣賓館檢天拿水及逾百樽

同晚，O記根據線報，得悉有激進示威者計劃製造及提供汽油彈，遂持法庭手令搜查荃灣一工廈單位及銅鑼灣一賓館，於賓館房間檢獲約15公升天拿水、過百個玻璃樽、打火機、疑作引火用的布料，以及常見的示威裝備，包括頭盔、防毒面具、眼罩、對講機和急救包。警員其後於個別人的處所檢獲彈叉、玻璃珠和鋼珠，以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器拘捕5男1女（22至40歲）。

另外，警方毒品調查科昨早在灣仔另一單位檢獲大量對講機、數個「豬嘴」面罩、兩支伸縮警棍、18公升電油、多個玻璃樽及布碎，相信是用作製造汽油彈，遂以藏有攻擊性武器拘捕屋內3男2女。毒品調查科人員昨凌晨亦在全港多區拘捕10男1女（17至36歲），涉於7月至9月參與非法集結。

警方兩日來共搜查全港48個處所，拘捕44男7女（15至44歲），分別涉嫌藏有攻擊性武器、非法集結、管有危險品和藏有工具可作非法用途等，正調查各案有否關聯。

截車搜黑氣球 拘13人

另外，網民早前發起「黑氣球活動」，呼籲參加者帶黑色氣球，於昨早7時到尖沙嘴星光大道集合，並於上午8時唱歌刺破氣球，表達不滿。警方昨凌晨4時許在紅磡截車，並於暢通道南行車天橋底一個停車場，截停一輛私家車及兩輛貨車。警員於車上搜出大批黑色氣球，以及用作泵氣球的氣樽，拘捕至少13人。

至昨早，警方分別在紅隧九龍出口近康莊道、東隧九龍入口近藍田等設置路障，截查過海車輛。紅磡站A出口亦有8名防暴警駐守，警員身上均無編號。

明報記者

（反修例風暴）