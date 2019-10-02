催淚彈對燃燒彈 多區激戰25警傷

警：予最嚴厲譴責

警方昨發新聞稿表示，示威者在港九新界多處大肆破壞公物及建築物，嚴重破壞社會安寧和秩序，包括破壞多區政府合署；另有示威者破壞港鐵站，包括在荃灣站月台上向列車和在大圍站內投擲燃燒彈，嚴重威脅鐵路安全；更有示威者嘗試燒燈柱和銀行櫃員機。另有示威者圍毆市民，警方對暴力行為予以最嚴厲譴責。

在屯門，昨午近2時有防暴警於屯門公園與示威者爆發最少3分鐘衝突，有示威者向警方淋潑腐蝕液體，無綫新聞、《東方日報》、《蘋果日報》及本報記者亦受波及，東方女攝影記者左面頰、手部、胸前及腿部灼傷，需留院觀察。警方在facebook專頁展示警員傷勢，相中可見警員手部及前胸灼傷，制服亦腐蝕至焦黑及穿孔。

在深水埗，逾百示威者於傍晚6時，以竹、鐵通、燃燒彈及裝有液體的氣球，沿欽州街推進至汝州街交界，與警方防線對峙，警方多次呼籲示威者離去無效，發射多枚催淚彈，混亂間有港台記者眼皮被誤傷。防暴警飛奔追捕，有示威者撤退時投下多個火種，防暴警無功而還。示威者其後於怡靖苑附近見有警員，再投擲數枚燃燒彈。

在沙田，示威者昨午佔據行人天橋及好運中心屋苑平台位置後，多次在平台上以大型丫叉向警員發射罐裝飲品、玻璃樽及漆彈等，亦有人將辣椒醬和麵粉等物料混成水彈準備拋向警員。

建制議辦政府合署縱火

示威者亦針對政府建築物、港鐵站及建制派議員辦事處縱火，包括荃灣新界南總區總部、長沙灣政府合署。多區示威活動亦波及建制派立法會議員辦事處，經民聯梁美芬位於石硤尾的議員辦事處、工聯會立法會議員何啟明及黃國健位於黃大仙橫頭磡邨的辦事處昨均被人縱火。

警埋身戰遭淋腐液 波及記者

昨午約1時，約300名市民在屯門政府合署外聚集，高喊口號。至約2時，在屯門大會堂內戒備的防暴警察衝出，與沒戴口罩的街坊及部分有裝備的示威者近身激戰最少3分鐘，警方揮動警棍，示威者以雨傘及棍狀武器對抗，更有人向警員淋潑懷疑腐液，最少一名警員灼傷；連同本報記者，最少有3名記者被懷疑腐液濺中。

警員向大會堂後退，示威者乘勢反擊，向警員不停投擲雜物，警員退回大會堂內。防暴警約5分鐘後增援，示威者分別往安定邨及新墟方向撤離。示威者傍晚於V city一帶再與警方對峙，並以燃燒彈、磚頭等反攻警方防線，警方施放催淚彈，示威者陸續後退，沿路縱火燒路障。有人向大興政府合署投擲燃燒彈，無擊中任何人或物。

路邊電單車中燃燒彈 傳爆炸聲

黃大仙是昨日全港催淚彈首發地區。下午2時，大批市民聚集黃大仙廣場，大批防暴警施放催淚彈驅散，其後爆發連串衝擊及對峙。下午約3時45分，警方多次施放催淚彈、橡膠彈，示威者以燃燒彈還擊，波及停泊馬路邊的電單車，整排電單車火光熊熊並冒出大量黑煙，更傳出數下爆炸聲。有傳媒相片顯示有警員手持實彈槍指向示威者，警務處長盧偉聰表示昨有警員於黃大仙沙田坳道開槍。

消防於4時05分到場將火撲熄，其間示威者再到黃大仙巴士總站停車場一樓，向地面的防暴警投擲燃燒彈，警方以催淚彈、橡膠彈還擊。接近傍晚5時，速龍小隊衝出龍翔道追捕示威者，約12人被捕，多為年輕人，亦有一名義務急救員。警方制服被捕者後不斷擴大封鎖線，再將被捕者押上警車。

破壞竹館美心店 砸優品360沒搶掠

昨午1時起，數以千計示威者於沙嘴道遊樂場一帶聚集，其後演變成警民衝突，雙方先於海壩街對峙，警方施放數十枚催淚彈，示威者以燃燒彈、漆彈還擊。

下午4時，有中學生被警員射實彈擊中後，防暴警撤退，區內發生多宗破壞。傍晚約5時半，過千示威者佔據大河道，再破壞荃灣港鐵站多個出入口鐵閘，入站破壞閘機等，示威者其後再破壞附近的吉野家、美心皇宮等食店，之後再到曾有白衣和藍衣人襲擊途人的二坡坊，破壞「聯發麻雀娛樂」鐵閘，並將燃燒彈及易燃物扔進店，現場冒出濃煙，消防到場灌救。

示威者又破壞優品360、中國移動等被指屬反示威陣營或中資商店，店面玻璃碎裂，但示威者並無搶掠。至晚上8時，示威者陸續散去。

砸政府合署 射煙花「賀國慶」

中午12時許，逾百黑衣人先於楓樹街遊樂場聚集，約1時兵分兩路，部分人往油麻地方向，亦有人往長沙灣進發，約下午3時半抵達長沙灣政府合署。逾百黑衣人於長沙灣道與欽州街堵路，4時在長沙灣政府合署對開縱火，並以鐵馬、泥鏟、磚頭擊打政府合署玻璃外牆，打破逾10塊玻璃，並以火槍點燃政府合署內紙箱，觸動自動灑水系統，亦有人入內破壞及塗鴉。

數百示威者晚上由深水埗走到旺角警署外與警方對峙，在聯合廣場外燒雜物，又將燃燒物投入太子港鐵站，有人以燃燒彈擲向旺角警署，警署內警員多次施放催淚彈。至晚上10時，太子站外有示威者拿出多支煙花炮向天發射，聲稱「祝賀國慶」。

大丫叉射罐裝汽水 警海綿彈還擊

過千示威者下午1時由沙田車公廟前往沙田公園，約3時，在源禾路泳池外戒備的防暴警施放催淚彈，雙方於好運中心平台一帶對峙，示威者向警察投擲燃燒彈、磚頭、玻璃樽等，並以大型丫叉在平台將罐裝汽水射向地面警方防線，警方發射海綿彈、橡膠子彈還擊。至傍晚5時，速龍小隊由沙田公園衝上好運中心外行人天橋驅散示威者，防暴警亦將防線推進至沙田文化博物館外。

傍晚6時，示威者一度由文化博物館往新城市廣場方向推進，雙方在紅十字會白普理沙田中心外對峙，速龍小隊再出動驅散，其間拘捕一名男子，示威者後退至文化博物館外，焚燒國旗後向大圍方向撤退。

萬人再佔夏愨道 警水炮驅散

昨午遊行後，大批市民留在金鐘，約4時衝出夏愨道佔據所有行車線，高峰時有過萬人。約半小時後，政總內的水炮車向夏愨道噴射藍色水，防暴警發射十數枚催淚彈，示威者散去，並到金鐘道太古廣場外設路障及縱火，水炮車沿路射藍水，防暴警察再射催淚彈，示威者向灣仔撤退。

另邊廂，銅鑼灣的示威者下午近5時續向灣仔方向進發，有人於灣仔港鐵站出口縱火。示威者在軒尼詩道近警總一帶與警對峙，警員從橋上發射多枚催淚彈，示威者回擲燃燒彈，並在小巷縱火。

兩批示威者其後匯合，一同撤往銅鑼灣。其間50多名防暴警衝出，在皇后大道東制服多人。約5時，防暴警往銅鑼灣推進，發射多枚催淚彈，示威者擲燃燒彈還擊。約6時15分，水炮車到達杜老誌道軒尼詩道交界，示威者向天后方向撤退。

明報記者

（反修例風暴）