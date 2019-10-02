青年碎片穿肺 手術取出彈頭

肋骨裂痕有氣胸 毋須用呼吸機

據了解男生送院後清醒，子彈至少一分為二，其中一塊碎片位於肋骨前方，另一塊穿透肺部，接近大動脈、距離心臟左邊（遠離軀幹方向）僅約3厘米。消息稱其心臟及大血管無受損，但肋骨有裂痕，出現氣胸，需插入導管放氣。

曾志健先被送到瑪嘉烈醫院，荃灣公立何傳耀紀念中學兩名副校長到醫院了解事件，其父母及親友亦趕往探望。之後他被轉送伊利沙伯醫院心胸外科部門，於晚上7時許接受手術取出彈頭，其間有警員在手術室外把守。

香港急症科醫學院院長蕭粵中稱，中槍傷勢嚴重程度需視乎槍械火力及距離，如果打中心臟或大血管，相信短時間內會致命；如子彈穿透肺部，通常需施開胸手術取出彈頭，傷者術後要接受物理治療，重新熟習深呼吸。他指出，如肺部穿破、有氣胸情况，有可能壓住肺部及靜脈，影響血液回流心臟及肺部，嚴重可致命。

教育局稱，對有學生在激烈衝突中受重傷感到非常難過和痛心，已與學校聯繫，校方已啟動危機處理小組跟進，並為學生及其家庭提供適切支援。

（反修例風暴）