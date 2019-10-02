開槍訓練：射身體最大部位最易打中

消息：警訓練從沒向天開槍示警

就荃灣鱟地坊發生示威中學生被警員實彈射中左胸事件，警方消息人士稱，當時一隊機動部隊寡不敵眾，正後退到卓明大廈暫避，但一名警員被示威者推跌，並遭圍毆，眼見同袍有可能受到嚴重傷害，該警署警長欲出手拯救，故拔槍並發出口頭警告；惟示威者無視警告，並以鐵通打其持槍的手，在再度警告無效下開槍。

被問為何不向天開槍示警，消息人士解釋，警方訓練從來沒有此做法，而且當時示威者持鐵通試圖打警員持槍的手，若警員再舉手向天開槍，槍被擊落的機率可能更高，一旦槍墜地被檢走，後果堪虞；至於為何不向其他部位開槍而是近距離射向胸口，消息人士稱，香港警隊及其他地區執法部門的訓練，警員開槍目的是停止對方行動，故須射向對方身體最大的部位，「要最易打中、打準」，避免射不中時誤傷無辜。他又稱，當威脅者愈接近警員，警員就愈有理由開槍。

消息人士說，預計昨日示威人數多、時間長及地點眾多，警方原擬冷處理，主要採對峙及驅散方式策略，若示威者只一般堵路，會讓他們表達，但昨日示威行動及暴力快速升級，警方要以相應行動應對。

（反修例風暴）