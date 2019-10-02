警實彈射中五生 險中心臟 示威者追打警員 盧偉聰：開槍合理合法

此外，警方昨日出稿，形容示威者的破壞屬「暴動行為」。

傷者18歲何傳耀學生

關注組轟行刑式圖謀殺

荃灣公立何傳耀紀念中學反修例關注組及民間團體發表聯合聲明，批評警方在荃灣近距離對準中五同學的左胸開槍，形容是「以實彈行刑式意圖謀殺香港市民」。

荃灣公立何傳耀紀念中學兩名副校長於事發後到醫院了解，證實傷者是該校中五學生曾志健（音）。消息稱中槍者左邊肺部中彈，子彈在心臟左邊約3厘米位置，昨晚轉送伊利沙伯醫院心胸外科，接受手術取出子彈，情况仍危殆，但無生命危險（見另稿）。

全日4地6發實彈

盧：射左邊膊頭附近

警務處長盧偉聰深夜見傳媒表示，荃灣開槍警員在電光火石間受襲，開槍是希望保護自己和同事的生命，在短時間做決定；同袍受襲擊之下採取這行動「是合理合法」。他回應稱開槍距離非由警員決定，是施襲者在近距離，警員沒有選擇，又形容子彈射向傷者「左邊膊頭附近」。

盧稱昨日警員在4個地方共開了6槍，即荃灣大河道鱟地坊1槍、油麻地兩槍、荃灣沙嘴道及黃大仙沙田坳道共3槍。國際特赦組織香港分會對警方處理示威手法表示震驚，敦促警方檢視執法手段，防止有更多性命受威脅。

警持槍右手遭疑鐵通擊中

綜合網片，可見曾志健中槍事發前，有大批示威者追打多名警員至鱟地坊，其中一名警員突然拔槍指向示威者，並趨前數米，遭示威者以疑似鐵通擊中持槍右手，該警員亦幾乎在同一時間開了一槍，擊中該示威者，而開槍警當時左手持有防暴用的長槍。槍聲響起後，一眾示威者後退，一名倒地警員站起並後退。與此同時，另一名持槍警員趨前，將一名示威者按倒在地，正在退去的示威者向警員方向投擲一枚汽油彈。

本報記者昨在現場所見，昨午約3時半，荃灣的示威者與防暴警察在海壩街的對峙出現拉鋸局面。約20名防暴警察在海壩街與大河道交界設下防線，示威者則於50米外的海壩街與啓志街交界設路障。警方不斷向示威者發射催淚煙，示威者則向警方投擲汽油彈及磚頭等，拉鋸戰持續逾半小時；至4時許示威者向警方推進，警方退至內街鱟地坊。

雙方一度拉開了兩三個身位距離，有防暴警察拔槍並行近示威者，遭其中一名示威者以鐵通擊中持槍右手，該名警員亦開槍，近距離擊中示威者左胸。示威者中槍後大叫心口痛，並除去面罩，面色漸轉蒼白，旁邊有示威者大叫「手足唔好死呀」。有警方救護人員上前為他戴上氧氣罩及急救，約15分鐘後傷者由救護員以擔架牀送上救護車。

警消息：當時寡不敵眾

警方消息稱，在鱟地坊開槍的警員為隸屬機動部隊的警署警長，形容事發時一隊警員寡不敵眾，退入卓明大廈暫避，走得較慢的一名警員跌倒及遭圍毆；該警署警長見狀拔槍戒備希望拯救同袍，但示威者用疑似鐵通打向該名警署警長的手，警長再發警告後開了槍。

泛民斥似攻擊多於自衛 建制譴責暴力示威

民主派立法會議員晚上發表聯合聲明，強烈譴責警方不必要將武力升級，批評警員近距離開槍，似攻擊多於自衛。

建制派議員亦發出聯合聲明，嚴厲譴責激進暴力示威者。

明報記者

（反修例風暴）

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