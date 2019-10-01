控7‧1闖立會 孫曉嵐城大攝記等7人提堂

7名被告依次為城大編委記者黃家豪（20歲）、學生羅樂生（19歲）、車房工人周樂謙（29歲）、任職運輸工人及食物回收公司職員何俊諺（21歲）、綽號「佔旺女村長」的無業畢慧芬（24歲）、港大學生會前會長孫曉嵐（23歲） 及綽號「佔旺畫家」的無業潘浩超（31歲）。孫曉嵐剛完成港大法律系碩士課程，現於港大做研究工作。

7人各被控一項進入或逗留在會議廳範圍，控罪稱他們今年7月1日在立法會大樓，違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。

「女村長」佔旺畫家不准保釋

黃家豪另被控一項刑事毁壞罪，控罪指他同日在立法會損壞一本《基本法》。潘浩超被加控各兩項參與非法集結和刑事毁壞罪，4控罪指他同日在立法會及政府總部外，連同其他身分不詳者非法集結，並損壞立法會大樓和政總。

畢慧芬和潘浩超另涉及其他案件，不准保釋；其餘被告獲准以2000元保釋，其間不得進入立法會附近，即添美道、夏慤道、添華道和龍和道範圍，不得離港亦須守宵禁令。

據悉，涉刑事毁壞的被告於大閘犯案；黃家豪涉損毁黃色的《基本法》小冊子；潘浩超涉擲蛋和水樽。

【案件編號：ESCC2241/19】

（反修例風暴）