涉藏改裝傘少年加控公安例 官質疑嚴苛

控方要求提早訊 官：不理解

案件原定11月15日再提訊，惟控方要求昨日提早提訊，裁判官水佳麗在庭上質疑，「完全不能理解為何這麼急今日要答辯」，而控方將案件變為《公安條例》案件，「兒童庭發揮不到應有權利」，反問控方「既然是兒童庭，是否要咁嚴苛？」

男學生現被控一項「管有適合作非法用途的工具」及一項《公安條例》下「管有攻擊性武器罪」；兩項控罪稱男童於9月21日在屯門站公共交通交匯處，管有一瓶有氣味及強烈酸性的不明液體及一支發出綠色強光的「雷射筆」，以及藏有經改裝的雨傘及行山杖。

根據法例，《簡易程序治罪條例》下的管有適合作非法用途的工具，最高可罰5000元或監禁2年。《公安條例》第33條「在公眾地方管有攻擊性武器」，一旦定罪，被告年滿14歲而不足17歲，判監禁不超過3年或判入勞教中心、教導所或更生中心。

男童另涉及8月3日「旺角再遊行」彌敦道和亞皆老街交界非法集結案，昨在九龍城裁判法院再訊，該案中獲保釋至11月26日再訊。

【案件編號：TMCC700019、KCCC2065/19】

（反修例風暴）