「絕不容忍」上周旁聽者庭外謾罵 大律師會：欺侮檢控官或藐視法庭

檢控官遭包圍 需護送離開

高院上周五拒絕少年保釋後，百多名旁聽者在庭外批評裁決結果，並以粗言穢語喝罵和包圍負責該案的高級檢控官，導致該檢控官無法乘搭升降機，需法庭保安人員護送，改從5樓的樓梯步行到地下，離開法院。

大律師公會聲明指出，出庭的律師無論代表控方或辯方，均運用其專業知識，按證據向法庭陳辭，形容負責檢控工作律師的責任，是不偏不倚陳述控方案情，公正客觀地協助法庭找出真相，依法秉公行義，而非用任何方式求取定罪。

籲公眾克制 尊重司法制度

公會又稱，針對該檢控官的欺侮行為沒任何合理基礎，亦絕不能容忍，更可能構成藐視法庭，呼籲公眾保持理性和克制，尊重本港刑事司法制度。

律政司：絕不應無的放矢攻擊

律政司發言人亦表示，有關行為絕對不能容忍，並稱檢控人員固然並非可免受批評，但絕對不應受無的放矢謾罵攻擊。檢控人員肩負刑事檢控工作非個人利益，而是代公眾擔當「秉行公義者」角色；任意攻擊檢控工作，會損害香港法治。

發言人強調，就每宗案件的刑事檢控決定，律政司是按證據和法律做客觀和專業的分析，檢控人員聚焦的是犯案者的行為，沒任何政治考慮，以秉行公義為目標及獨立自主的專業態度堅守檢控原則。

明報記者

（反修例風暴）