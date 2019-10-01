涉元朗「私了」白衣漢 兩男還押候訊

躺地被圍毆 事主頭縫17針

首被告張裕泰（30歲）報稱任職送貨員，被控襲擊致造成身體傷害、刑事損壞共兩罪，辯方透露他患自閉症。次被告陳澧圖（25歲）報稱裝修工人，被控一項有意圖而傷人罪，控方稱此案或轉介更高級別法院。

控罪指稱，首被告9月22日於元朗康景街3至19號利景樓地下外襲擊李德忠，及在輕鐵康樂站損壞李德忠的「小米」手機。次被告涉在輕鐵康樂站與一班不知名者，意圖使張灌雄身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

據了解，首被告在康景街指罵其中一名事主，及後把事主按壓地上施襲。其後群眾圍着事主，事主一度登上的士，首被告將事主拉出車外，取走他的手機後擲地損壞，事主有瘀傷及流血等。第三項控罪則涉及一群人圍毆躺地38歲白衣中年漢，其間有人持棍打事主頭部，穿黑衣的次被告則涉以拳腳襲擊，事主頭需縫17針。

【案件編號：FLCC4405/19】

（反修例風暴）