中六生周日被捕 同學眾籌支援法律費用

被捕醫生正接受治療及支援

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在警方記者會表示，警員拘捕時，只會根據被捕人的「犯罪行為」（criminal act），不會考慮其職業。公共醫療醫生協會表示從不同渠道得知，被捕醫生正接受治療及支援，協會已與醫管局管理層聯絡及跟進事件。

前日在金鐘道被捕的中六學生李柏賢，被送入東區醫院留醫。據了解，李被控拒捕及非法集結；有片段顯示他被制服後，仍遭多名警員以警棍圍毆，據悉身上有擦損瘀傷，但無骨折。

金鐘道被制服 警棍圍毆擦損瘀傷

李就讀的元朗趙聿修紀念中學昨日發稿，稱對事件深感難過及擔憂，校長及社工事後已即時聯絡其母親，一同到醫院探望。校方稱昨日已啟動危機處理程序，安排特別班主任課，支援情緒不穩及有需要的學生。該校的學生反修例關注組亦發起眾籌，支援李同學的法律費用，目前已籌到2萬元，款項由校友關注組代為看管。

另外，關注工人權益的「勞工組」昨日經facebook澄清，稱其中一名成員前日在灣仔遭警方截查期間，向警員高呼「唔好呀！媽咪呀！」被外間誤會是智障者。事主David接受本報記者查詢時稱，當時只是路經該處，被警員搜身及抄下身分證資料，是一時驚恐，稱當時無被拘捕。

（反修例風暴）