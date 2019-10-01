國慶前夕 食環多區清理連儂牆

田北辰認三四周前投訴地面文宣：

搞到國慶前先做，都唔知點解

身在北京的田北辰透過電話向本報證實，早在三四星期前已向署方反映荃灣連儂牆文宣貼滿天橋地上，部分過了膠，容易令人跣倒造成意外。他稱經常在該處派傳單，收到街坊投訴要求他跟進，他兩星期前亦曾滑倒，「好彩有打開波，用手按地」，未有大礙。

他說比較關注地面上的文宣對行人安全構成問題，牆上的文宣他沒太大意見。食環署昨晨聯同警方及路政署人員到場清理，食環署表示，有留意各區張貼招貼的情况，如個別地點引起嚴重環境衛生問題，會適時處理。

衛生總監稱因收投訴及總部指令

昨日亦有清潔工於港鐵太子站、樂富站及金鐘政府總部對開清走連儂牆上單張。樂富橫頭磡社區主任劉珈汶表示，昨早10時許發現約8名食環署清潔工，於樂富站A出口連儂牆撕走單張及刮走膠漬，另有3至4名制服衛生督察及一名黃大仙衛生總監在場。劉向衛生總監查詢，對方稱因收到投訴及總部指令前來清理，行動由前日開始，涵蓋18區，劉稱對方未有明言與國慶有關，但她認為「動機好明顯」。

劉續說，由於連儂牆附近一條通往橫頭磡邨的行人天橋亦貼有單張，2名房署經理及約5名清潔工在場清理。

本報記者昨中午到樂富站A出口對開觀察，本來貼於欄杆、行人天橋及牆上的單張全被撕走，只留下膠水痕迹，牆身及地塗鴉則未被抹走。

（反修例風暴）