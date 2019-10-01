國慶前夕 食環多區清理連儂牆

【明報專訊】國慶臨近，食環署在多區清理連儂牆。據悉，立法會議員田北辰早前曾就荃灣站行人天橋上的連儂牆向食環署投訴，署方今凌晨派員清理。田北辰向本報證實，早在三四星期前已向署方反映荃灣連儂牆文宣貼滿天橋地上，容易令人跣倒造成意外，「搞到國慶前先做，都唔知點解」。
田北辰認三四周前投訴地面文宣：
搞到國慶前先做，都唔知點解
身在北京的田北辰透過電話向本報證實，早在三四星期前已向署方反映荃灣連儂牆文宣貼滿天橋地上，部分過了膠，容易令人跣倒造成意外。他稱經常在該處派傳單，收到街坊投訴要求他跟進，他兩星期前亦曾滑倒，「好彩有打開波，用手按地」，未有大礙。
他說比較關注地面上的文宣對行人安全構成問題，牆上的文宣他沒太大意見。食環署昨晨聯同警方及路政署人員到場清理，食環署表示，有留意各區張貼招貼的情况，如個別地點引起嚴重環境衛生問題，會適時處理。
衛生總監稱因收投訴及總部指令
昨日亦有清潔工於港鐵太子站、樂富站及金鐘政府總部對開清走連儂牆上單張。樂富橫頭磡社區主任劉珈汶表示，昨早10時許發現約8名食環署清潔工，於樂富站A出口連儂牆撕走單張及刮走膠漬，另有3至4名制服衛生督察及一名黃大仙衛生總監在場。劉向衛生總監查詢，對方稱因收到投訴及總部指令前來清理，行動由前日開始，涵蓋18區，劉稱對方未有明言與國慶有關，但她認為「動機好明顯」。
劉續說，由於連儂牆附近一條通往橫頭磡邨的行人天橋亦貼有單張，2名房署經理及約5名清潔工在場清理。
本報記者昨中午到樂富站A出口對開觀察，本來貼於欄杆、行人天橋及牆上的單張全被撕走，只留下膠水痕迹，牆身及地塗鴉則未被抹走。