中學生罷課 中二生問林鄭是否忍心 1500人遮打集會 教局重申反對

明報記者

教育局發言人表示，昨日學校運作大致暢順，稱個別學校上課前有學生、校友等在校外表達意見，但學生之後已回校上課；亦有個別學生曾有罷課的訴求，學校已按校本機制處理。局方重申，堅決反對任何形式的罷課。

開學已一個月，繼9月2日的大型罷課集會，昨日學生再次於遮打花園聚集。集會設有樂隊獻唱、公民講堂及嘉賓分享等環節。台下多次高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等口號。

中五生：正義去了哪裏？

參加集會的中五級張同學，曾參與遊行和集會、9月初亦於校內罷課。她說中學生不應沉默，應出來參與，以爭取民主自由。張同學批評警方濫捕、使用不當武力，自己較關注新屋嶺被指虐待被捕者等事件，認為警察已不是正義代表，「現時的正義去了哪裏？為何我們以前崇拜的職業，變成我們最鄙視的職業？」 張同學又稱，政府太遲宣布撤回修例，「對話會」沒有誠意及沒用。

部分中學生選擇在校罷課，9月初曾有學生在校門外遭警撲跌的救恩書院，昨有學生在校罷課。救恩書院反修例罷課關注組稱，50至60名學生在校自修「罷課」，亦有數人外出參與集會，全部有交家長信。該校至截稿前無回覆本報查詢。

校長：不會高壓禁止學生行動

寶血女子中學杜校長稱，校方立場不容政治事件帶入校園，昨日沒學生罷課，亦沒學生交家長信外出罷課；倘學生計劃舉行任何活動，事前定必與校方構通，校方不會以高壓方式不許學生所有行動，「有商有量傾出合適安排」。他提及，曾有學生外出和平示威後，負面情緒無從宣泄，故在校老師會與學生多溝通對話，疏導學生情緒。

另外，一批中大學生昨早於港鐵大學站出口、民主女神像附近呼籲學生罷課，及宣傳今日三罷。

（反修例風暴）