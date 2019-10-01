8月內地客跌逾四成 旅議會：今明僅數團

根據旅發局昨公布的統計數據，8月單月整體訪港旅客按年下跌39%；累計1至8月整體訪港旅客較去年同期上升4%，約4366萬人次。

首8月整體旅客升4%

姚思榮稱，過往黃金周平均每日約有百多團，現跌至單位數字，比他預期更差。過往十一並非內地旅遊團的高峰，因為黃金周的酒店房價往往很高，今年以他所知，酒店房價普遍比去年跌五至六成，且房額充足，在條件較好情况下旅行團仍不足10團一日，反映內地客來港意欲跌至新低。

姚續稱，每年9至11月均是商務旅遊的旺季，若過了11月香港示威情况再沒改善，估計跌幅會繼續顯著。

陳張樂怡亦表示，9月份內地來港團每日平均15團，比去年同期下跌九成。旅議會因應旅行社近期面對的困境，推出了一些紓緩措施，如寬免一年會費，向業主發信呼籲減租。

8月入住率66％ 跌28百分點

此外，旅發局數字亦顯示，8月份酒店入住率跌至66%，比去年同期的94%，下跌28個百分點。有國際品牌的五星級酒店推出優惠，例如半島酒店，10月1日的豪華客房房價本為4380元，但酒店推出生日住宿優惠，只要入住日期為客人的生日正日或前後，即可以優惠價1928元入住，便宜逾一半。

半島酒店回覆表示，不便透露入住率具體數字，但引述集團行政總裁郭敬文表示，集團在香港的業務依賴香港的旅遊業和訪港的旅客人數，這些業務的營運不免地受到示威活動的嚴重影響。惟集團一向秉承長遠發展的理念，集團的財務狀况也保持穩健。

（反修例風暴）