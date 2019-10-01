今紅日不開庭 拘留期恐逾48小時

【明報專訊】警方在9月29日周日下午，在金鐘及旺角拘等地捕146人，若以拘留時間48小時計，他們應於今午分批獲釋或要落案起訴。同時，多區反修例遊行的申請人劉頴匡、藝人王宗堯昨晨被捕。由於今日（10月1日）是公眾假期，法院不會辦公開庭審案，有律師相信被捕者若未獲准保釋，有可能被羈留逾50小時才帶上庭，但稱這亦非罕見情况。
司法機構發言人回覆本報查詢稱，法庭今日沒有假日審訊（holiday sitting），並表示劉、王兩人的檢控事宜屬律政司及警方範疇。
大狀稱跨周末案件不罕見
根據《警隊條例》52條（1），警方須在切實可行情况下，於48小時內將被捕者帶到裁判官席前。法政匯思召集人、大律師吳宗鑾指出，「切實可行」4字給警方留有一條後路，如案件橫跨周末或假期，疑犯的確要等超過48小時才能上庭。
執業大律師陸偉雄稱這類情况並不罕見，部分和示威無關的案件中，警方亦會在周四至周末拘捕疑犯，疑犯被迫接受比48小時更長的拘留期。陸估計，若劉頴匡及王宗堯不獲保釋，最快將於明日（10月2日）提堂起訴，屆時兩人最少被羈押約52小時。
翻查資料，被控在7月27日「光復元朗」遊行阻差辦公的23歲社工劉家棟，被捕至提訊期間還押近64小時。