今紅日不開庭 拘留期恐逾48小時

司法機構發言人回覆本報查詢稱，法庭今日沒有假日審訊（holiday sitting），並表示劉、王兩人的檢控事宜屬律政司及警方範疇。

大狀稱跨周末案件不罕見

根據《警隊條例》52條（1），警方須在切實可行情况下，於48小時內將被捕者帶到裁判官席前。法政匯思召集人、大律師吳宗鑾指出，「切實可行」4字給警方留有一條後路，如案件橫跨周末或假期，疑犯的確要等超過48小時才能上庭。

執業大律師陸偉雄稱這類情况並不罕見，部分和示威無關的案件中，警方亦會在周四至周末拘捕疑犯，疑犯被迫接受比48小時更長的拘留期。陸估計，若劉頴匡及王宗堯不獲保釋，最快將於明日（10月2日）提堂起訴，屆時兩人最少被羈押約52小時。

翻查資料，被控在7月27日「光復元朗」遊行阻差辦公的23歲社工劉家棟，被捕至提訊期間還押近64小時。

（反修例風暴）