印尼記者右眼縫針需掃描 將告一哥

稱穿反光背心 沒站示威人群

Veby昨透過韋智達律師行發新聞稿表示，事發時她身處連接入境事務處往灣仔站A4出口的行人天橋採訪，身穿有「記者」字樣的反光背心及頭盔並佩戴記者證，亦沒站於示威人群中。而開槍的警員當時站在天橋樓梯中間位置，向傳媒方向發射，相信子彈由約12米外射中其眼罩。衝擊力導致其右眼嚴重受傷，右眼附近傷口需縫針，左眼亦有受傷，醫生未能全面評估，預計7日後會為其右眼掃描。

代表律師韋智達質疑警方使用槍械時從下方發射，該角度只會射中人的上身或頭部，違反製造商指引及國際慣例，責任在於警務處長盧偉聰無法控制部分警員的「鹵莽」行為及開槍的警員。Veby將向盧偉聰及開槍警提出刑事投訴及民事訴訟。

警指已介入 事主休養未錄口供

警察公共關係科總警司謝振中昨表示，警方已主動介入事件，曾透過印尼駐港領事館接觸事主，惟事主正休養，警方未能錄取口供及了解傷勢，透過領事館得知事主將透過律師正式投訴。謝補充，當時並非針對記者射擊，當時橋上有大量示威者向警方投擲雜物，甚至有人從橋上向橋下警員投擲兩枚汽油彈。被問到是否誤傷記者，謝振中未有直接回應。

記協對Veby受傷表示深切慰問，非常關注有記者在採訪期間嚴重受傷的個案，將調查事件，若證實警方做出傷害記者行為，將採取行動保護會員的權利和安全。記協譴責任何對記者使用暴力和威脅使用暴力的行為，呼籲警察和示威者容許記者在報道的過程中，免受嚴重傷害或暴力之威脅。

香港01報道，Veby昨稱右眼能見光，但有瘀血在眼內，其額頭及右眼位置有明顯瘀青。印尼領事館領事職員昨到東區醫院探望事主。

（反修例風暴）