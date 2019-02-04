周日拘146人單日新高 最小12歲 兩天被捕者43％學生 民權觀察批警涉非法武力

81人送急症 射306橡膠彈95布袋彈

據了解，周日被捕者中年紀最小的12歲男童，是在銅鑼灣附近被警方截查時未能出示身分證，他被警方拘捕後通知父母，父母出示男童身分證後獲無條件釋放。警方於昨日例行記者會表示，周六拘捕11人及發射過4枚催淚彈，周日拘捕146人，發射328枚催淚彈、306枚橡膠子彈、95枚布袋彈及79枚海棉彈，示威者則投擲了近百枚汽油彈，其中約50枚在金鐘一帶投擲。

稱示威者擲近百彈 25宗火警

警察公共關係科總警司謝振中在記者會表示，示威者投擲汽油彈的地點包括金鐘、灣仔和銅鑼灣，部分汽油彈非常接近民居和商舖。汽油彈成分經過改良，非常危險。消防處副消防總長陳慶勇表示，在周日接獲25宗涉及周日示威活動的火警，其中一個在住宅附近投擲的汽油彈，一度燒着外牆一幅海報。他提醒，有示威者一度在火警現場搬動石油氣罐，一旦爆炸，碎片的方向將難以預計，可能造成嚴重後果。

提早驅散 指示威裝備顯武力升級

對於周日示威活動中，警方較以往提早驅散示威者，警務處行動部警司方志堅表示，因當日集會未經批准，示威者集結已屬違法，現場所見的裝備亦有暴力升級迹象，因此決定及早行動。速龍小隊當日發射胡椒球的距離符合生產商指引，而指引下最短和最長的發射距離，因涉及行動部署和戰術安排，不便公開，他續稱相關警員已就開槍匯報，但暫未有確實使用過的胡椒球數目。

持槍膝跪被捕者頸 「當時很忙」

警方周日在金鐘夏愨道大規模拘捕示威者，從現場片段所見，有被捕者被警員以警棍毆打，也有雙手被膠索帶扣住的被捕者，被一名手持長槍的警員以單膝跪在頸部，警察公共關係科高級警司江永祥形容，該名持槍警員當時「很忙，要一心幾用」，由於前方有大批示威者，其槍口指向該批人，並一度未能及時帶走被捕者，其後該警員一邊拉走被捕者，一邊把持槍的手放在其身，並不是以被捕者作人盾。他補充，將被捕者鎖上手銬，並帶到安全地點，才算是完成拘捕。

醫管局表示，截至昨晚7時30分，周日在各區衝突中，共81人被送往公立醫院急症室，包括東區醫院、瑪麗醫院、律敦治醫院及廣華醫院，傷者介乎15至67歲。當中眼部中彈的印尼女記者情况嚴重，留醫東區醫院；另外45男12女情况穩定；19男2女已出院；2男未知情况。

民權監察批向下射可致命

民權觀察成員王浩賢指出，留意到警察在行動中對示威者拳打腳踢，涉使用非法武力。對於警方曾從高處開槍，王浩賢稱有違國際標準，與「低致命武力」目的不符，而從高處發射，角度容易射中頭部及上身，已屬致命武力。他說，警方使用橡膠子彈及布袋彈，只應在警察人身安全受威脅，或示威者行為危害公眾即時安全時才可使用，不應作驅散用途，無差別射向示威者。

明報記者

（反修例風暴）