會展水馬陣護升旗禮 沙田馬照跑禁激光筆

升旗儀式暨國慶酒會今早8時舉行，由於特首林鄭月娥赴京參與國慶活動，今日由署理特首張建宗在會展大會堂，於室內觀看場外的升旗儀式和出席國慶酒會。升旗禮不設公眾觀禮區，政府稱鑑於前往觀禮的交通要道或會受嚴重影響，考慮交通及市民安全取消公眾觀禮。

室內觀禮 泛民多人稱無獲邀請

多名民主派立法會議員均稱無收到升旗禮邀請，民主黨尹兆堅稱，曾獲政府告知他與該黨林卓廷都不在邀請名單，批評政府選擇性邀請是「無規無矩」。對於林鄭月娥口說要對話卻未邀請議員出席，尹稱反映林太「講一套做一套」。

本報記者昨到會展外觀察，港灣道、博覽道、龍和道近會展一帶已被巨型水馬圍封，要由路面進入金紫荊廣場需經過兩層水馬；水馬出入口鐵閘旁有防暴警察駐守，並放有裝着相信是胡椒水的容器。會展入口已落閘，進出人員須登記，並獲派不同顏色手帶以識別。

網民號召「塞爆」 國慶賽馬日

網上有人號召今日入沙田馬場「塞爆」國慶賽馬日，馬會表示今日如期舉行賽馬活動，會加強保安檢查，希望馬迷切勿攜帶可能對人馬安全構成危險的物品，並呼籲預留時間接受安檢；發言人稱，今天賽馬日無開幕儀式及警察銀樂隊表演，無高官出席，只會在中午奏國歌，並由馬會副主席頒發國慶盃獎項。馬會同時公布，102間場外投注站中，26間今日關閉、15間提早於下午6時暫停服務，其餘亦提早於晚上8時暫停服務。警方發稿表示，開賽前兩小時會實施交通改道及特別措施，直至賽事完結、馬迷完全散去為止。

（反修例風暴）