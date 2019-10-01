美麗華昨晚提早關 7商場今停業

新地：分析影響適時公布

警方昨稱，預計今天多區極有可能出現未經批准的公眾活動而引起混亂，提醒市民注意安全。港鐵屬下位於九龍站上蓋的圓方、九龍灣站上蓋德福廣場、沙田站上蓋商場Citylink、青衣站上蓋青衣城昨晚在fb公布，因應網上有人號召針對商場的公眾活動，有潛在風險，為顧及顧客、商戶及員工的安全及審慎起見，今日暫停營業，商場各出入口及停車場亦會關閉。

美麗華廣場昨晚在fb宣布，基於訪客、商戶及員工安全考慮，昨晚7時起及今日全日暫停營業。旗下有銅鑼灣世貿中心、apm、新城市廣場、元朗YOHO Mall及屯門V city的新地昨回覆稱，就於各區可能出現的大型公眾活動對集團旗下商場之影響作分析和判斷，有任何關於個別商場運作的消息，會適時與有關人士及公眾溝通。

8．31事件滿月 市民人鏈紀念

昨日為太子站8．31事件發生一個月，有市民由尖沙嘴鐘樓築人鏈至太子站，並以抗爭場合常見的「Pepe蛙」為主題。之後有市民在太子站外留守紀念，至昨晚11時仍有近百人聚集，部分人燒衣拜祭。有人不斷以激光筆照射附近的旺角警署，有人向警署掟水樽、玻璃樽等，警方警告市民離開。

警搜「國難」檢走貨品帶走多人

此外，出售頭盔、眼罩及「豬嘴」等裝備的「國難五金」，昨午3時起在深水埗「快閃」開舖5小時，負責人於fb稱高峰期有300人排隊買貨；但至傍晚有一批防暴警察到場截查舖外市民，並入內搜查，檢走部分貨品，多人被帶上警車，包括「國難五金」負責人李政熙。「國難五金」fb稱將無限期停止運作。

（反修例風暴）