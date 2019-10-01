「示威者行為與恐怖主義愈行愈近」 泛民：警圖危言聳聽「中和」濫捕

續蒐情報決定需否調恐襲級別

謝振中稱，核心示威者的暴力行為升級，「與恐怖主義的行為愈行愈近」，形容現時警隊面對最大的挑戰，但香港受恐襲的威脅程度仍維持中度。其後他以英文回應記者時澄清，其意思並非指示威者「愈來愈接近（closer and closer）」恐怖主義，而是指暴力行為向恐怖主義行為邁前一步（one step closer），情况令人憂慮。

在8月11日機場舉行的「和你飛」集會後來演變成衝突，港澳辦新聞發言人楊光翌日針對事件稱，激進示威者的行為已開始出現恐怖主義的苗頭；有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華其後在記者會上回應時，引用法例第575章《聯合國（反恐怖主義措施）條例》稱，示威者的非法禁錮、傷人等行為令人不齒，但認為不構成恐怖主義行為。

謝振中說，前線示威者在過去3個月的暴力行為不斷升級，從其深度、廣度所見，情况已有很大改變，強調警方會繼續蒐集情報，包括涉及恐怖主義的情報，以加強前線警員警覺，並決定需否調整本港受恐襲的級別。

陳志全：無編號蒙面 怎知是警或悍匪

民主黨尹兆堅表示，警方形容示威者接近「恐怖分子」、以Telegram群組及頻道做佐證，惟頻道連結卻為普通話拼音，亦只有一個帖文，異於坊間其他群組頻道，反映有關的人不認識Telegram文化，認為警方有意危言聳聽。他相信今日警方會濫捕、行使過分武力，質疑警方說法用意是否冀「中和」其拘捕行動問題。人民力量陳志全說，警方使用的胡椒噴霧已屬致命武器，又指警員喬裝示威者，並無穿制服、無編號或委任證，且蒙面，「市民如何知道你是警察還是悍匪？」

民建聯黃定光稱，今天是國家大日子，但聽到有示威者說想把國慶變「國殤」，呼籲市民尤其是年輕人「切勿再被蒙蔽、被利用，而做出任何傷害香港、傷害國家的事」。

（反修例風暴）