國慶料多區示威 警：今很危險 展示「招死士」網圖分析 學者：不查證引用削公信

轟剝奪守法者示威權

民陣遊行上訴失敗 副召集人：照行

民陣今日遊行上訴失敗，召集人岑子杰表示10月1日不能有合法和平遊行「令人心傷」，認為香港情况愈來愈接近北京，在國慶日中不能容下反對聲音。他說民陣向來堅持舉辦「和理非」合法遊行集會，惟仍不獲批，未來仍會繼續舉辦遊行，讓警方知道一直禁止和理非形式的示威，只會剝奪守法市民的示威權利。不過，民陣副召集人陳皓桓昨日亦在facebook表示，會與民主黨何俊仁及社民連梁國雄等人，一同沿民陣原定路線遊行，選擇公民抗命。

民陣遊行申請被駁回後，即有網民號召「六區開花」，分別於灣仔、深水埗、黃大仙、沙田、荃灣及屯門集會。

5000警應付各區 料港島「主戰場」

據了解，警方今天全日將會出動5000警力應付各區示威，包括出動5區的總區應變大隊、速龍小隊等應付。警方評估早上灣仔的升旗禮由於時間尚早，加上仍在北京的特首林鄭月娥不會出席，風險不高，估計示威者會「留力」下午的各區示威；而以周日「預演」十一示威的暴力程度，警方評估港島仍會是主要「戰場」，至於警方會否再用周日的「進取」策略、主動出擊拘捕「勇武」示威者，則視乎情况，包括是否有很多「和理非」示威者走出來。

港鐵今關金鐘灣仔太子站

港鐵表示，由今早起將暫停開放金鐘站、灣仔站及太子站。

警察公共關係科總警司謝振中昨日在例行記者會表示，收到有關10月1日的情報，今天將會非常危險，示威者行動在深度及廣度有升級趨勢，與恐怖主義行為愈行愈近，估計示威者的行動包括殺警、假扮警員殺人後嫁禍、在商場放火、向港鐵站扔汽油彈及縱火，甚至招募有自殺傾向的人執行上述計劃。他展示一幅「招募死士」圖片，內容說要招募尋找有自殺傾向的人當死士，會提供2000萬元「撫恤金」。

招死士圖群組9‧28開設 網民質疑真偽

記者按圖找到名為「死士招募組」的Telegram群組，群組於9月28日才開設，日前已有人回應稱這是「藍絲群」，而網民的回覆一律在揶揄其真偽，包括「2000萬太少，有無多啲？」

蘇鑰機：有人認為以假新聞打壓遊行

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，網民留言應該要「預計可以是假」，警方不應把對工作有利的資訊不分真假就隨便使用，否則會如「狼來了」般自食其果，破壞警方公信力及錯判形勢外，亦有部分人會認為警方以假新聞打壓遊行。他說，自己早前亦有收到一幅聲稱要在商場放火的圖片，但地圖位置全部出錯，不花氣力就能看出是假信息。

明報記者

（反修例風暴）

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