勞處調高青年職訓津貼 職工盟：未對症下藥

【明報專訊】環球經濟前景不明朗，加上社區衝突，勞工及福利局長羅致光料本港失業率會進一步上升。羅致光稱，經濟下行時對年輕人影響更為顯著，有需要盡早採取措施，為提升年輕人就業能力，政府會增加向參加就業計劃的年輕學員發放的工作實習訓練津貼金額，由現時4500元增至5800元，另會調高「展翅青見計劃」津貼金額，以及增加「就業‧起動」計劃名額一倍至200個等。職工盟認為，經濟因素只是青年失業率持續高企原因之一，新措施未能對症下藥，無助解決問題。
料青年失業率升至10% 優化展翅
羅致光昨發表網誌稱，香港經濟面對環球經濟衰退及中美貿易戰等不明朗因素影響，加上近月社區衝突，令多個行業雪上加霜，料整體失業率會上升。至於5至7月數字所見，15至24歲組別的青年失業率升至10%，政府有需要採取應對措施。
羅致光表示，勞工處會優化「展翅青見計劃」，構思調升現時上限為4000元的在職培訓津貼，協助年輕人投入就業市場；勞工處計劃增加「就業‧起動」計劃的名額，由100名增至200名，並增加向年輕學員發放的工作實習訓練津貼，由現時4500元提升至5800元。他又說，預計來屆大學畢業生求職時會有較大困難，當局要及時考慮是否為大學畢業生提供額外就業支援。
羅致光又稱，政府預計明年經濟轉差，預見欠缺工作經驗的大學畢業生尋找工作時會遇到較大困難，會考慮是否參照2003年SARS及2008年金融海嘯做法，推出特別就業項目，為來屆大學畢業生提供額外就業支援，惟未有透露內容。
職工盟總幹事蒙兆達指出，青年失業率持續高企，政府的優化措施不但是小恩小惠，亦未能對症下藥，針對青年失業率高企的原因推出對應措施，批評政府藥石亂投，無助解決問題。
人事顧問：零售飲食重災 作用有限
合眾人事顧問總經理蘇偉忠亦認為優化措施作用有限，他稱受本地消費疲弱及近期社會事件影響，雖然整體失業率未有顯著變化，但零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升，若未來數個月情况持續，可能會出現結業潮，而一向聘請大量年輕人的零售及膳食行業前線人員職位會減少，「以前是工搵人，遲些想做都未必有得做」，可能進一步推高青年失業率。