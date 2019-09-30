勞處調高青年職訓津貼 職工盟：未對症下藥

料青年失業率升至10% 優化展翅

羅致光昨發表網誌稱，香港經濟面對環球經濟衰退及中美貿易戰等不明朗因素影響，加上近月社區衝突，令多個行業雪上加霜，料整體失業率會上升。至於5至7月數字所見，15至24歲組別的青年失業率升至10%，政府有需要採取應對措施。

羅致光表示，勞工處會優化「展翅青見計劃」，構思調升現時上限為4000元的在職培訓津貼，協助年輕人投入就業市場；勞工處計劃增加「就業‧起動」計劃的名額，由100名增至200名，並增加向年輕學員發放的工作實習訓練津貼，由現時4500元提升至5800元。他又說，預計來屆大學畢業生求職時會有較大困難，當局要及時考慮是否為大學畢業生提供額外就業支援。

羅致光又稱，政府預計明年經濟轉差，預見欠缺工作經驗的大學畢業生尋找工作時會遇到較大困難，會考慮是否參照2003年SARS及2008年金融海嘯做法，推出特別就業項目，為來屆大學畢業生提供額外就業支援，惟未有透露內容。

職工盟總幹事蒙兆達指出，青年失業率持續高企，政府的優化措施不但是小恩小惠，亦未能對症下藥，針對青年失業率高企的原因推出對應措施，批評政府藥石亂投，無助解決問題。

人事顧問：零售飲食重災 作用有限

合眾人事顧問總經理蘇偉忠亦認為優化措施作用有限，他稱受本地消費疲弱及近期社會事件影響，雖然整體失業率未有顯著變化，但零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升，若未來數個月情况持續，可能會出現結業潮，而一向聘請大量年輕人的零售及膳食行業前線人員職位會減少，「以前是工搵人，遲些想做都未必有得做」，可能進一步推高青年失業率。

（反修例風暴）