陳茂波料本年度或赤字 稱適時推措施

陳茂波網誌指出，受本地及外圍因素影響，企業盈利受壓將影響利得稅，物業及股票市場交投轉趨淡靜，預期印花稅收入遜預期；啟德一幅商業用地上周再流標，料全年賣地收入亦存變數。他說，上述因素連同政府近月推出共191億元紓緩措施，不排除最終會出現財政赤字。

陳茂波指出，本周三公布8月份的零售銷售數據難言樂觀，連串社會事件，令本地營商氣氛極度悲觀，當出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字亦難寄予厚望。

陳茂波續說，本年第三季經濟增長估計數字將在10月底發布，大致情况已「心中有數」，若第三季本地生產總值（GDP）亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。不過，政府對香港中長期經濟看法仍審慎正面，但短期的不利因素將繼續困擾香港經濟表現。

張建宗：下月施政報告不因循守舊

另外，張建宗昨於網誌指出，政府聚焦處理當前局勢的同時，亦忙於制訂新一份《施政報告》，下月發表的施政報告會是一份不一樣、不因循、不守舊，以改善民生為主軸的施政報告，以新思維及政治勇氣，致力處理深層次社會問題及矛盾。

（反修例風暴）