又一城「罷買」 「藍店」遭狂按籌毁機

下午近1時半，逾百人聚集商場中庭大叫「光復香港，時代革命」等口號，又高唱《願榮光歸香港》。26歲示威者吳小姐認為「香港發生咁大件事，無理由大家仲可以照常行街睇戲」，故到又一城參與行動。示威者到美心集團旗下餐廳「EXP」、「千両」、「simplylife」及「八月花」取號碼牌，製成長長的紙條，店員未有阻止，示威者更將紙條掛在中庭各樓層。4間餐廳相繼落閘。示威者轉到另一間美心集團旗下餐廳「COVA」，並佔據餐廳外座位，又向食客大叫「食美心，無良心」，餐廳隨即關店。至下午約5時，商場內大部分店舖已關門。

示威者亦有破壞中資或被他們認為是「藍店」的食肆，如美食中心的吉野家、麥當勞等。示威者打爛麥當勞兩部自動售賣機，又在吉野家、太興櫃枱貼上「奶共商店」、「撐警商店」紙牌。

有食客體諒 有稱不應商戶埋單

在美食中心用膳的62歲陳太體諒並支持示威者行為，「他們只會搞店舖，不會搞食客」。被問到此等行為會否影響食客光顧不同食肆的權利，她認為食客權利的確受損，但商舖「做生意也要有良心」。40多歲的顧先生稱要到又一城買日用品，有和平示威「都會照出街，唔通斬腳趾避沙蟲」。但他不認同示威者針對某些商戶破壞，「錯的是政府，不應由其他人『埋單』」。

港鐵列車再遭打開斜道

另外，港鐵港島線一列往堅尼地城方向列車，昨午約3時在筲箕灣站上落客期間被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，來往柴灣站和西灣河站列車服務暫停。

職員事後將斜道收回，並確定沒有人在路軌，列車服務昨午3時27分逐步回復正常。上周日（22日）港鐵東涌線一列往東涌列車於南昌站上落客期間，有最少4名戴口罩男女闖入車尾駕駛室，將緊急逃生斜道放到路軌，致列車服務受阻約50分鐘。

（反修例風暴）