5口罩漢炮台山傷兩男 示威者鵝頸橋張傘陣「私了」 問撕紙原因 青年險被拋下橋

明報記者

警方於昨凌晨零時24分接報，一名31歲翁姓男子因目光問題，於炮台山港鐵站對開與4名男子爭執，他們以手向翁施襲，翁面、胸口及手受傷。至昨零時40分，一名29歲陳姓男子在同一位置與3名約40至50歲男子因拍攝問題爭執，陳其後被3男襲擊，其中一人以硬物施襲，致陳面部受傷。警方初步調查後，將兩宗案件列作襲擊致造成實際身體傷害處理，由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。兩名傷者清醒，由救護車送院治理。

炮台山口罩漢揮3呎膠管搶手機

網上片段顯示，5名戴口罩男子於炮台山撕毁連儂牆海報及單張，其中一人持一支膠管剷走高處海報，其間有市民在附近及對面馬路拍攝過程。及後，5名男子突走近一名拍攝的黑衣男子，在對面馬路拍攝的市民呼叫「停手」、「打人呀」、「黑社會」，並跑向該5名男子。當時一名舉着手機拍攝的女子稱「你可以搣、唔可以打人」，「廣東話講正啲啦」，遭其中一名男子以手拍打，其中一名男子取出長約3呎膠水喉通，襲擊上前保護女子的市民。

5名男子其後往北角方向離開，一名黑衣市民上前問「我部電話呢？」，再遭一名男子以手襲擊倒地，黑衣市民稱「我咩都無做過」。

社區幹事陳嘉祐指出，事發時聽到吵鬧聲，到場了解時口罩男已離開，有傷者頸部紅腫及被刮傷，由救護員即場治理。約20名警員向約15名街坊了解事件，並檢走證物，警員調查約兩小時後離去。

遭抱起青年：理性討論被叉頸

另有短片拍到，一名中年男子昨凌晨3時許於粉嶺港鐵站天橋以伸縮夾撕走單張，一名青年上前詢問「你做咩要拆」，男子着他離開，其後將青年逼至欄杆旁，並抱起青年，狀似欲拋下橋。在旁拍攝男子即上前制止。

被抱起的22歲青年Kelvin向記者表示，當時準備送朋友回華明邨住所，行經天橋時發現該中年漢撕走單張，遂以理性討論心態上前詢問為何撕走單張，未料對方態度強硬，更被他叉頸。Kelvin表示，被抱起時反應不過來，但因留意到公路上沒車，故不擔心有生命危險，亦沒有即時報警。

港島衝突過後亦再發生懷疑「私了」事件，警方在鵝頸橋清場完畢收隊後，一名男子在寶靈頓道一間餐廳對開被近百示威者包圍，多人舉起雨傘，其後該名男子眼角受傷，相信在傘陣中遭毆打。現場有人稱該男子為「福建幫」故被打，亦有指他操普通話，被打後稱要回深圳。其後多名急救員築起人鏈，為傷者急救，但有急救員稱他態度並不合作。

（反修例風暴）