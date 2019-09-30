反極權遊行跨歐亞美 英美德澳意台齊撐港

何韻詩台北遊行遭潑紅油

在台灣，台灣公民陣線、台灣青年民主協會等多個團體及台灣學生昨午於台北發起「929台港大遊行 撐港反極權」活動及晚會。活動有四大主張，包括支持本港「反送中」運動五大訴求，認為港府應盡快回應等。本港歌手何韻詩在遊行出發前接受媒體訪問時，被蒙面男子潑紅色油漆（詳見C1）。銅鑼灣書店前店長林榮基等人則於晚會發言。同日台南亦有遊行活動，參加者高舉寫有「抗極權」、「我在台南撐香港」等標語，主辦單位稱有逾2000人出席，晚上亦有集會等。馬來西亞吉隆坡昨日亦有聲援港人集會。

英國外相藍韜文周日（29日）就表示，不會忽視港人行使參與和平示威權利時，在港鐵上無差別地遇襲。於倫敦的集會，不少參加者身穿黑衣出席，有人舉起「光復香港 時代革命」的標語。

美國首都華盛頓周六同樣有聲援活動，逾百名民眾聚集在白宮附近的華盛頓紀念碑，現於美國讀書的香港眾志常委羅冠聰亦有參與。

澳洲多個城市包括悉尼、墨爾本及阿德萊德等亦有9．29聲援活動。在悉尼有大批人遊行支持港人爭取五大訴求；於坎培拉有人穿上防護裝備，並手持寫有支持香港「Stand with Hong Kong」的旗幟到不同地方進行「快閃」。

《願榮光歸香港》響遍柏林

德國多處周六亦舉行「反極權與暴政」示威，其中於首都柏林，有百多名當地港人舉起「沒有暴徒，只有暴政」等標語，並由市中心的亞歷山大廣場步行至中國大使館，歌唱《願榮光歸香港》，台灣駐德代表謝志偉亦到場參與。同日於柏林馬拉松賽前熱身「Breakfast Run」，有跑手穿上黑衣、黑褲，戴上頭盔及眼罩上陣支持港人。在德國慕尼黑、法蘭克福及漢堡等城市亦有聲援活動。

（反修例風暴）