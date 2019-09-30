院童制服分「黃藍」 同色同住同生活

院舍會提供學術與通用科目學習及職業技能訓練，協助院童獲得認可資歷，讓他們離院後繼續升學，或發展職業等。

黃為保護令 藍正受審訊

受訪13歲女童阿妹（化名）表示，院童分為3種顏色的制服，紫色為被定罪、黃色為保護令、藍色為正接受審訊的院童，同一類院童會同住及生活。院童每次進入兒童院都需脫光衣服搜身，隨行物品要放入儲物櫃，包括所有電子器材，而院舍內的職員全是社工。

根據本報資料，至少有3名涉反修例示威被捕學童被判入兒童院，即8月29日深水埗警署外被捕的2女1男中學生，年齡介乎13至15歲，警方在少年庭為他們申請保護令，裁判官判3人暫住兒童院等待索取福利報告，再決定是否批出保護令。其中15歲一男一女中學生，因向高等法院就司法覆核獲批許可，分別在9月5日及10日離開屯門兒童及青少年院；13歲女童阿妹則還押至9月27日，因法庭不批保護令被當庭釋放。3人至今未被起訴。

（反修例風暴）